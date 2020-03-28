"طالبان" ترفض تتفاوض مع الفريق الذي أعلنته الحكومة الأفغانية

أعلن المتحدث باسم "طالبان"، اليوم السبت، أن الحركة رفضت التفاوض مع الفريق الذي أعلنته الحكومة الأفغانية، في انتكاسة محتملة للخطوات التالية لعملية السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة.





وقال المتحدث ذبيح الله مجاهد، إن الحركة لن تتفاوض مع الفريق لأنه لم يتم اختياره بطريقة تشمل "جميع الفصائل الأفغانية"، كما أوردت وكالة "رويترز".





وأضاف "مجاهد"، أن حقيقة إعلان الحكومة الأفغانية للحكومة "انتهكت" اتفاقها مع الولايات المتحدة، وأن جميع الأطراف لم توافق على الفريق.





وأوضح: "من أجل التوصل إلى سلام حقيقي ودائم، يجب أن يتم الاتفاق على الفريق المذكور من قبل جميع الأطراف الأفغانية الفعالة حتى يتمكن من تمثيل جميع الأطراف".





أعلنت الحكومة الأفغانية عن فريق في وقت متأخر من يوم الخميس، أشاد به المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد باعتباره "شاملًا".





وقعت الولايات المتحدة اتفاق سحب القوات مع "طالبان" في فبراير، لكن التقدم في الانتقال إلى المفاوضات بين الجماعة المسلحة والحكومة الأفغانية تأخر بسبب الخلاف بين السياسيين الأفغان والخلاف بين "طالبان" والحكومة بشأن إطلاق سراح السجناء. ووقف محتمل لإطلاق النار كشروط مسبقة للمحادثات.





وقالت نجية أنواري، المتحدثة باسم وزارة شؤون السلام الأفغانية، ردًا على ذلك: "تم تشكيل هذا الفريق بعد مشاورات واسعة مع مختلف طبقات المجتمع الأفغاني".





ولم يؤكد المنافس السياسي للرئيس أشرف غني، عبد الله عبد الل،ه بعد ما إذا كان سيدعم الوفد في خطوة يقول دبلوماسيون، إنها ستكون مهمة نظرًا لتأثير معسكره القوي في شمال البلاد وغربها.





ورفض المتحدث باسمه يوم الجمعة تأكيد أو نفي ما إذا كان سيدعم الفريق.



