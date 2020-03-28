شاهد.. رسالة وزيرة الهجرة للمصريين العالقين في الخارج (فيديو)

ردت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، على استفسارات المصريين العالقين نتيجة الإجراءات التي اتخذتها دول العالم لمواجهة فيروس كورونا









وقالت نبيلة مكرم، في ردها خلال مقطع فيديو، اليوم السبت: "أبناء الوطن في الخارج ربنا يحميكوا ويحافظ عليكم أينما كنتم.. الدولة مبتنساش أبنائها في الخارج.. كل أجهزة الدولة تشتغل للمواطن في الداخل وفي الخارج.. بيصلني الكثير من الاستفسارات والمناشدات والأسئلة".





وتابعت الوزيرة: "مفيش بيت في مصر مفيهوش عالق في الخارج، سواء دارسين أو مسافرين أو من يقضوا شهر العسل وزيارات العمل والزيارات العائلية، وفي ضوء الظروف الاستثنائية تمر بها مصر والعالم كله".





وأضافت وزيرة الهجرة: "بطمنكو إننا معاكم.. مش عارفة أرد على الرسائل من كتر عددها لكني بتحرك مع المسؤولين علشان أعرف أرد على الأسئلة".





وفي ذات السياق، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الجمعة، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 147 حالة.





وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 14 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، من ضمنهم 11 مصريًا و3 فرنسيين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 116 حالة حتى أمس، من أصل الـ 147 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





وأشار إلى تسجيل 41 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أمريكي الجنسية و40 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم سيدة ألمانية تبلغ من العمر ٧٥ عامًا، و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين ٥٠ عامًا و٦٥ عامًا من محافظتي القاهرة ودمياط.





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 536 حالة من ضمنهم 116 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و30 حالة وفاة.





ونفى مًجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.





وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.