استغلوا حظر التجوال.. إزالة 5 حالات تعدٍ على أملاك الدولة بغرب الأقصر (صور)

السبت 28/مارس/2020 - 05:57 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
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شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، اليوم السبت، حملة إزالات مكبرة، لمواطنين استغلوا ساعات حظر التجوال، وتعدوا بالبناء على أراضٍ أملاك دولة.

وأسفرت الحملة عن إزالة 5 حالات تعدي على مساحة 520 متر، وبيارة بأرض زراعية، كما تم ايقاف أعمال وفك شدة خشبية بقرية البعيرات ومصادرة مواد البناء عقب قيام مواطن بشد أعمدة تمهيدًا للقيام بصب أعمدة الدور الأول وتم التحفظ علي مواد البناء.

شارك فى الحملة كلا من مصطفي جبريل وحجازي النحاس نائبا رئيس المركز، وعلاء محمد نور رئيس قرية البعيرات، وذلك في اطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة إزالة التعديات والحفاظ على أراضى الدولة.
استغلوا حظر التجوال.. إزالة 5 حالات تعدٍ على أملاك الدولة بغرب الأقصر (صور)
استغلوا حظر التجوال.. إزالة 5 حالات تعدٍ على أملاك الدولة بغرب الأقصر (صور)
استغلوا حظر التجوال.. إزالة 5 حالات تعدٍ على أملاك الدولة بغرب الأقصر (صور)
استغلوا حظر التجوال.. إزالة 5 حالات تعدٍ على أملاك الدولة بغرب الأقصر (صور)
استغلوا حظر التجوال.. إزالة 5 حالات تعدٍ على أملاك الدولة بغرب الأقصر (صور)
استغلوا حظر التجوال.. إزالة 5 حالات تعدٍ على أملاك الدولة بغرب الأقصر (صور)
استغلوا حظر التجوال.. إزالة 5 حالات تعدٍ على أملاك الدولة بغرب الأقصر (صور)
استغلوا حظر التجوال.. إزالة 5 حالات تعدٍ على أملاك الدولة بغرب الأقصر (صور)
استغلوا حظر التجوال.. إزالة 5 حالات تعدٍ على أملاك الدولة بغرب الأقصر (صور)
استغلوا حظر التجوال.. إزالة 5 حالات تعدٍ على أملاك الدولة بغرب الأقصر (صور)

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