كندة علوش: لهذا السبب أحببت عمرو يوسف

احتفلت النجمة كندة علوش يوم أمس الجمعة الموافق الـ27 من مارس الجاري، بعيد ميلادها، وسط احتفال الأهل والأقارب والمقربين، بالفنانة السورية المحبوبة.





كندة علوش مطلوبة





وتصدرت النجمة كندة علوش محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي بعدما زاد الطلب عليها عقب احتفالها بعيد ميلادها ولاسيمًا أن النجمة تتمتع بحب وشعبية كبيرة من المصريين.





كندة علوش والجمهور





ودخلت كندة علوش قلوب المصريين وخطفت الأنظار إليها منذ انطلاقتها وتواجدها في مصر منذ عدة أعوام بسبب جمالها وأناقتها وخفة ظلها، مقدمةً أدوارًا عديدة مختلفة في السينما والتليفزيون.





أدوار كندة علوش





وبرعت كندة علوش في تقديم الأدوار التي تناسبها بقوة وأداء مميز، لتحتل مكانة هامة وسط فنانات جيلها، وزاد الطلب عليها من قبل المنتجين والمخرجين لما تتمتع به من قوة في الأداء ورشاقة وجمال تحسد عليها.





زواج كندة علوش





وتزوجت كندة علوش من النجم المصري الفنان عمرو يوسف ليكونا معًا ثنائيًا مميزًا استهلوه بإعلان في رمضان 2017، في داخل منزلهما وظهرت معهما والدة عمرو يوسف، وظهر خلال المشاهد القليلة مقدار الحب والتقدير لبعضهما البعض.





كندة علوش صيفة صاحبة السعادة





واستضافت الإعلامية الكبيرة والفنانة القديرة إسعاد يونس الجميلة كندة علوش في برنامجه "صاحبة السعادة" والمذاع عبر فضائية cbc""، والتي كشفت عن تفاصيل جديدة بشأن علاقتها بزوجها عمرو يوسف.





كندة علوش تكشف حبها لعمرو





وأكدت كندة علوش على أن حبها لزوجها الفنان عمرو يوسف، قائلةً: "مفيهوش حاجة متتحبش، وأنا مش بقول كده لانى بحبه ولكنها الحقيقة، وفى كتير سألونى "بتحبى في ايه"، فكنت برد عليهم وأقولهم أنه في كل الصفات الحلوة واللى ممكن أختذلها في صفة واحدة وهى أنه "نبيل"، لأن هذا يعنى انه شخص كريم ومن أصل طيب وابن ناس كويسين مش لازم يكون ابن أمير أو ملك ولكنه شخص تربى على القيم والأخلاق واحترام المرأة حتى لو مش قريبة منه".





حكاية كندة علوش وعمرو يوسف





وأوضحت الجميلة كندة علوش تفاصيل ارتباطها وتعرفها بزوجها عمرو يوسف، حيث بدأت علاقتهما بصداقة قوية وكان في تلاقى في الأفكار ورؤية مشتركة في كل الأمور المتعلقة بالحياة والأشخاص والفن.





متى صارح عمرو يوسف كندة علوش بحبه لها





وأضافت كندة علوش أن علاقتهما تطورت إى الإحساس بمشاعر أخرى عند مرحلة محددة مثل الغيرة والاشتياق، حتى حدثت مصارحة بين الطرفين مقررين أن تتحول العلاقة بشكل رسمي في ظل احتياج لبعضهما البعض ويتزوجا.





آخر أعمال كندة علوش





وتعاقدت الفنانة كندة علوش على أحدث أعماله وهو مسلسل تليفزيوني بعنوان "إلا أنا" من 10 حلقات، وكما هو المتاد والمنتظر من النجمة التي تطقن وتحسن اختيارها للأدوار التي تناسبها.







