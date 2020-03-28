النيابة العامة تأمر بالقبض على سيدة بسبب تويتر





قامت النيابة العامة اليوم السبت 28/3/2020، بالتوجه للقبض على سيدة قامت بنشر معلومات مضللة عبر منصة التواصل الإجتماعي "تويتر"، ونشرت صورًا كاذبة، تبين فيها تجمهر المشتريين على أحد المنافذ التموينية، مما يثير إنطباع سئ وكاذب عن عدم توفر السلع التموينية.





وقام مصدر مسئول من النيابة العامة بذكر أنه بناء على ما تم رصده من قبل وحدة الرصد لدى النيابة العامة من صور كاذبة بشأن الواقعة، وبناء على المصلحة العامة صدر قرار للجهة المختصة بسرعة القبض على السيدة.





وقال المصدر أن ترويج تلك الشائعات تدر بالمملكة في المقام الأول ويعد جريمة كبيرة في حق وزراة التموين، ويعاقب مرتكبها بالحبس لمدة تصل لخمس سنوات وغرامة قد تصل لثلاثة ملايين ريال، وتصادر الأجهزة المستخدمة في الجريمة.





وكانت النيابة العامة، ذكرت عبر حسابها بتويتر، أنَّه "يُحظر نشر الشائعات المتعلقة بالسلع والخدمات المنطوية على تزييف مظاهر تسويقية كاذبة، أو ما مِن شأنه أن يوجِد انطباعًا مضلّلًا وغير صحيح عن مَلاءَة تلك السلع والخدمات واستقرارها"، وأكَّدت أن من يفعل ذلك يقع "تحت طائلة المُساءلة الجزائية".



