بعد ترويجها لمسلسلها الجديد في رمضان.. تعليق غير متوقع من العوضي لياسمين عبدالعزيز

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نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وتناول هذا الفيديو البرومو الترويجي لعرض مسلسلها الرمضاني "ونحب تاني ليه"، على قناة ''أبو ظبي".



وكتبت "عبد العزيز" على هذا الفيديو قائلة: "مسلسل ونحب تاني ليه، على قناة أبو ظبي رمضان".



وعلق "أحمد العوضي" مهنئا لها قائلا: "مبروك يا قلبي".



وأردف أحد المتابعين عليها قائلا: ياسمين الجميلة ألف مبروك يا حبيبتي كل أعمالك تحفة ومتأكدين انه هينجح ويكسر الدنيا.