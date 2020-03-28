المحاكم التجارية في السعودية تستقبل 23 ألف قضية خلال سبع شهور

السبت 28/مارس/2020 - 05:54 م
المحاكم التجارية في السعودية
المحاكم التجارية في السعودية
Advertisements

بلغ عدد القضايا التجارية، التي استقبلتها المحاكم في المملكة العربية السعودية نحو 23.4 ألف قضية على منازعات وخلافات مالية خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الهجري الجاري.


واستحوذت النسبة الأكبر من تلك القضايا بحسب مصادر في  خلافات الشركات والمؤسسات التجارية على عمليات عقود البيع، حيث شكلت نحو 19 في المائة من إجمالي هذه القضايا؛ وذلك باستقبال 4435 قضية.

وبحسب المعلومات، فإن ما يقارب من 39.5 في المائة من هذه القضايا استقبلتها المحكمة التجارية في الرياض، حيث وصل عددها إلى 9235 قضية.


واستقبلت المحكمة التجارية في جدة 6096 قضية، تليها المحكمة التجارية في الدمام بـ 3407 قضايا، ثم المحكمة العامة في مكة المكرمة بـ 1429 قضية، فالمدينة المنورة بـ 1160 قضية، ومحاكم منطقة أبها بـ 345 قضية.

وبلغ عدد القضايا، التي استقبلتها المحكمة العامة في بريدة 639 قضية، تليها منطقة تبوك بـ 300 قضية، ثم منطقة جازان بـ 215 قضية، فمنطقة حائل بـ 171 قضية، في حين استقبلت منطقة نجران 127 قضية، تليها الباحة بـ 101 قضية، ثم عرعر بـ 91 قضية، وأخيرا الجوف بـ 90 قضية.


 وكانت وزارة العدل قد أكدت أن إنشاء المحاكم التجارية من شأنه الإسهام في إضفاء الضمانة الأعلى للمتقاضين وسرعة في الفصل في المنازعات التجارية.


وأوضحت أن القضاء التجاري باشر أعماله من خلال إنشاء ثلاثة محاكم تجارية في كل من الرياض وجدة والدمام، ودوائر تجارية متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة في عدد من مدن المملكة ودوائر استئناف متخصصة، وهو ما سيرفع من كفاءتها ويسهم في سرعة الإنجاز والفصل في القضايا التجارية، من خلال كوادر عمل من القضاة وأعوانهم كفيلة بتحقيق العدالة الناجزة.




الكلمات المفتاحية

موقع الفجر الألكتروني عدد القضايا التجارية خلال 7 شهور بوابة الفجر الألكترونية بوابة الفجر الممكلة العربية السعودية المحاكم التجارية وعدد القضايا المحاكم التجارية الفجر الاقتصادي

أخبار تهمك

عاجل - تفاصيل عقد أحمد فتحي مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

عرض بيراميدز المغري يقربه من خطف نجم الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. مكافأة 1200 جنيه لهذه الفئة من المواطنين

منذ حوالي 4 ساعات

صراع ناري بين الأهلي والزمالك على صفقة الموسم

منذ ساعتين و 6 دقيقة

وزيرة الهجرة تزف بشرى سارة للعاملين بـ 3 دول خليجية

منذ ساعة و 27 دقيقة

حسام غالي يهاجم إدارة الأهلي بسبب مؤمن زكريا

منذ أقل من ساعتين

أمر عاجل من ترامب لمواجهة تفشي فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

يتأثر بالحرارة والرطوبة وهناك بارقة أمل.. طبيب يزف بشرى عن كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. بيان من الحكومة بشأن رواتب موظفي القطاع الخاص

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل حول تمديد إجازة الموظفين

منذ حوالي 5 ساعات

قرار جديد من الأهلي ضد لاعبي الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ننشر المناهج المقررة والمحذوفة للصف الثالث الثانوي بجميع المواد

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. وزيرة الصحة تفجر مفاجأة بشأن نصف وفيات كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق قوي لسائحة متعافية من كورونا بشأن الأطباء المصريين

منذ حوالي 8 ساعات

أول صدام بين الأهلي وفايلر

منذ نصف ساعة

حقيقة عزل بعض القرى بسبب كورونا

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:42 ص

يتأثر بالحرارة والرطوبة وهناك بارقة أمل.. طبيب يزف بشرى عن كورونا

عرض بيراميدز المغري يقربه من خطف نجم الأهلي

04:56 م

عاجل.. ننشر المناهج المقررة والمحذوفة للصف الثالث الثانوي بجميع المواد

03:35 م

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل حول تمديد إجازة الموظفين

01:12 م

حسام غالي يهاجم إدارة الأهلي بسبب مؤمن زكريا

04:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: اللعبة الإثيوبية واللعنة الإسرائيلية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"