الهند تعتزم تحويل بعض حافلات القطارات لعنابر عزل للمصابين بكورونا

أعلنت السلطات في الهند، اليوم السبت، أنها تخطط لتحويل بعض حافلات السكك الحديدية إلى عنابر عزل للمرضى المصابين بفيروس كورونا، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد لإعداد البنية التحتية الصحية من أجل زيادة متوقعة في عدد الحالات.





وقالت شركة السكك الحديدية الهندية المملوكة للدولة، في بيان اليوم السبت، إن إحدى عربات القطار تحول إلى منشأة نموذجية للحجر الصحي.





وأضافت الشركة، أنه بمجرد حصولهم على تصريح، فإن الخطة هي أن تقوم كل منطقة من مناطق السكك الحديدية في الهند بتحويل 10 حافلات إلى مثل هذه الأجنحة كل أسبوع. ووفقًا لموقعها على الإنترنت، توجد سكك حديدية هندية في 16 منطقة.





وقال وزير السكك الحديدية بيوش جويال: "ستوفر السكك الحديدية محيطًا نظيفًا وصحيًا للمرضى للتعافي بشكل مريح". ولم يحدد عدد الأشخاص الذين يمكن الاعتناء بهم في كل عربة.





طلب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، من سكان البلاد البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة هذا الأسبوع البقاء في منازلهم لمدة ثلاثة أسابيع في أكبر إغلاق في العالم، سعياً للحد من انتشار المرض. شبكة قطارات الهند، شريان الحياة في البلاد، معطلة.





أبلغت الهند عن 918 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 19 حالة وفاة.



