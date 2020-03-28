صحيفة عبرية: ميركل رفضت طلب لنتنياهو بشأن كورونا

السبت 28/مارس/2020 - 05:44 م
ميركل ونتنياهو
ميركل ونتنياهو
وكالات
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رفضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، طلبا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقالت الصحيفة العبرية، مساء اليوم السبت، إن "نتنياهو اجرى اتصال هاتفي بميركل، وطلب منها تزويد إسرائيل بأجهزة تنفس صناعي لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ولكن الأخيرة ردت بأن ألمانيا تعاني من نقص حاد في هذه الأجهزة".

وأكدت الصحيفة على أن أجهزة الدولة، ما بين وزارة الصحة وجهاز الاستخبارات الخارجي "الموساد" ومعهما وزارة الدفاع يحاولون شراء هذه الأجهزة وتوفيرها لمواطنيها، لافتة إلى أن نتنياهو هاتف المستشارة الألمانية، بهدف التعاون في مواجهة أزمة تفشي الفيروس، وطلب أجهزة تنفس صناعي ألمانية، في وقت أوضحت ميركل أنها "أقرضت" فرنسا مؤخرا المئات من هذه الأجهزة.

هذا وأعلنت الصحة الإسرائيلية، في وقت ساب من صباح اليوم، تسجيل 425 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي المصابين إلى 3460 بينهم 50 في حالة حرجة.

ووفقًا لأحدث الإحصائيات، وصل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم أكثر من 590 ألف شخص، كما وصل عدد الوفيات قرابة 27 ألفا، وبلغ عدد المتعافين أكثر من 132 ألف شخص.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

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