صحيفة عبرية: ميركل رفضت طلب لنتنياهو بشأن كورونا





رفضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، طلبا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية .





وقالت الصحيفة العبرية، مساء اليوم السبت، إن "نتنياهو اجرى اتصال هاتفي بميركل، وطلب منها تزويد إسرائيل بأجهزة تنفس صناعي لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ولكن الأخيرة ردت بأن ألمانيا تعاني من نقص حاد في هذه الأجهزة".





وأكدت الصحيفة على أن أجهزة الدولة، ما بين وزارة الصحة وجهاز الاستخبارات الخارجي "الموساد" ومعهما وزارة الدفاع يحاولون شراء هذه الأجهزة وتوفيرها لمواطنيها، لافتة إلى أن نتنياهو هاتف المستشارة الألمانية، بهدف التعاون في مواجهة أزمة تفشي الفيروس، وطلب أجهزة تنفس صناعي ألمانية، في وقت أوضحت ميركل أنها "أقرضت" فرنسا مؤخرا المئات من هذه الأجهزة.





هذا وأعلنت الصحة الإسرائيلية، في وقت ساب من صباح اليوم، تسجيل 425 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي المصابين إلى 3460 بينهم 50 في حالة حرجة.



