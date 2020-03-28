نجم الأهلي: هدفنا لقب إفريقيا ونتمنى استكمال البطولة

السبت 28/مارس/2020 - 06:04 م
الأهلي
الأهلي
علي نبوي
Advertisements
أكد أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق الأحمر هدفه التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف الشيخ في فيديو له عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" :"هدفنا هو الفوز بلقب أبطال إفريقيا هذا الموسم إن شاء الله".

وتابع :"نتمنى أن تستكمل البطولة وإن شاء الله نتوج باللقب هذه النسخة لإسعاد جماهير الأهلي".

الجدير بالذكر أن الأهلي صعد للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد عبور عقبة صن داونز الجنوب إفريقي، حيث من المقرر مواجهة الوداد المغربي في الدور نصف النهائي.

أخبار تهمك

حسام غالي يهاجم إدارة الأهلي بسبب مؤمن زكريا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيان من الحكومة بشأن رواتب موظفي القطاع الخاص

منذ حوالي 5 ساعات

عرض بيراميدز المغري يقربه من خطف نجم الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. وزيرة الصحة تفجر مفاجأة بشأن نصف وفيات كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - تفاصيل عقد أحمد فتحي مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

أول صدام بين الأهلي وفايلر

منذ أقل من نصف ساعة

حقيقة عزل بعض القرى بسبب كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مكافأة 1200 جنيه لهذه الفئة من المواطنين

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق قوي لسائحة متعافية من كورونا بشأن الأطباء المصريين

منذ حوالي 8 ساعات

قرار جديد من الأهلي ضد لاعبي الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

صراع ناري بين الأهلي والزمالك على صفقة الموسم

منذ ساعتين

وزيرة الهجرة تزف بشرى سارة للعاملين بـ 3 دول خليجية

منذ ساعة و 23 دقيقة

أمر عاجل من ترامب لمواجهة تفشي فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

يتأثر بالحرارة والرطوبة وهناك بارقة أمل.. طبيب يزف بشرى عن كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل حول تمديد إجازة الموظفين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ننشر المناهج المقررة والمحذوفة للصف الثالث الثانوي بجميع المواد

منذ ساعتين و 37 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:42 ص

يتأثر بالحرارة والرطوبة وهناك بارقة أمل.. طبيب يزف بشرى عن كورونا

عرض بيراميدز المغري يقربه من خطف نجم الأهلي

04:56 م

عاجل.. ننشر المناهج المقررة والمحذوفة للصف الثالث الثانوي بجميع المواد

03:35 م

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل حول تمديد إجازة الموظفين

01:12 م

حسام غالي يهاجم إدارة الأهلي بسبب مؤمن زكريا

04:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا