نجم الأهلي: هدفنا لقب إفريقيا ونتمنى استكمال البطولة

أكد أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق الأحمر هدفه التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.



وأضاف الشيخ في فيديو له عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" :"هدفنا هو الفوز بلقب أبطال إفريقيا هذا الموسم إن شاء الله".



وتابع :"نتمنى أن تستكمل البطولة وإن شاء الله نتوج باللقب هذه النسخة لإسعاد جماهير الأهلي".



الجدير بالذكر أن الأهلي صعد للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد عبور عقبة صن داونز الجنوب إفريقي، حيث من المقرر مواجهة الوداد المغربي في الدور نصف النهائي.