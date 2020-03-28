رئيس حي باب الشعرية: عقوبات رادعة على محتكري السلع

قام اللواء ماهر كامل هاشم رئيس حي باب الشعرية، برفقة مدير فرع هيئة النظافة بالحي والإدارات المعنية، بجولة تفقدية، على الأسواق للإشراف على أعمال رفع التراكمات منها، وإعدام الفواكه والخضروات منتهية الصلاحية.





وقال "هاشم" في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن الحي سيقوم بطرح حلول بديلة لزيادة المعروضات من القوات المسلحة ووزارتي الداخلية والزراعة، بالإضافة إلى أسواق الجملة مباشرة.





وشدد رئيس حي باب الشعرية، على المخالفين من التجار سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة ضده، وتطبيق القانون بكل حزم.





وناشد "ماهر" المواطنين بالبعد عن الشائعات؛ والحرص في المعلومات المتداولة بينهم علي منصات التواصل الاجتماعي وتحري الدقة في المعلومات من المصادر الحكومية، حتي لا يقعوا تحت العقوبات التي تصل للحبس وغرامة عشرون ألف جنيهاً وفق قرار المستشار النائب العام.





وأثني على تعاون أهالي الحي، مؤكدًا بأننا الحائط المنيع ضد ما يكدر صلابتهم في مواجهة الأزمات.





وفي ذات السياق، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الجمعة، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 147 حالة.





وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 14 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، من ضمنهم 11 مصريًا و3 فرنسيين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 116 حالة حتى أمس، من أصل الـ 147 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





وأشار إلى تسجيل 41 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أمريكي الجنسية و40 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم سيدة ألمانية تبلغ من العمر ٧٥ عامًا، و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين ٥٠ عامًا و٦٥ عامًا من محافظتي القاهرة ودمياط.





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 536 حالة من ضمنهم 116 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و30 حالة وفاة.





ونفى مًجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.





وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



