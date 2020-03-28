مارسيلو ليس الأول.. 5 أساطير تمت إهانتهم في الريال بالرحيل قبل الاعتزال

يرغب نادي يوفنتوس الإيطالي، في التعاقد مع الدولي البرازيلي مارسيلو، ظهير أيسر فريق ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ثنائي "متفاهم"

حيث أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن يوفنتوس يرغب في التعاقد مع مارسيلو، ليشكل جبهة قوية مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب الفريق الملكي السابق والسيدة العجوز الحالي، مثلما فعلا الثنائي مع الميرنجي في السنوات الماضية.





ميندي يخطف الأضواء من مارسيلو

ويمتلك صاحب الـ31 عاماً عقد مع ريال مدريد حتى 30 يونيو من عام 2022، وأصبح لاعباً بديلاً في الفترة السابقة للفرنسي فيرلاند ميندي، والذي ظهر بصورة ملفتة للغاية مع زين الدين زيدان، المدير الفني للوس بلانكوس.





ففي حالة رحيل مارسيلو عن ريال مدريد، لم تكن هي الأولى لرحيل الأساطير عن الفريق الملكي قبل الأعتزال، إنما كان هناك العديد من اساطير الفريق قد رحلوا عنه، يستعرضها لكم "الفجر الرياضي" في السطور التالية.





كريستيانو رونالدو

رحل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن ريال مدريد في صيف 2018، إلى فريق يوفنتوس الإيطالي، بعد تسع مواسم قضاها مع الميرنجي في ملعب سانتياجو برنابيو.





وكان رونالدو رحل عن ريال مدريد بسبب المشاكل مع مصلحة الضرائب في إسبانيا، حيث جرت سلسلة من المناقشات والحوارات التي دفعت اللاعب لاتخاذ قرار بالرحيل عن إسبانيا بالكامل.





ومن جانبه أخبر فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، كريستيانو رونالدو أن مشاكله مع الضرائب لا تخص النادي وهو ما وجده اللاعب نوع من الخيانة من النادي تجاهه ليغضب بشكل كبير، مما دفع اللاعب بالرحيل عن صفوف الفريق.





إيكر كاسياس

رحل إيكر كاسياس، قائد وحارس ريال مدريد السابق، عن صفوف الفريق الملكي في عام 2015، بعد 16 موسم قضاه مع الميرنجي في ملعب سانتياجو برنابيو.





ورحل كاسياس عن صفوف ريال مدريد بسبب عدائه الشديد لجوزيه مورينيو عندما كان مدربًا له فى الفريق الملكي، ما دفع اللاعب بالرحيل عن صفوف الفريق.





ريكاردو كاكا

رحيل ريكاردو كاكا عن ريال مدريد في عام 2013، بعد أربع مواسم قضاها مع الفريق الملكي في ملعب سانتياجو برنابيو.





وعانى كاكا على مدار أربعة مواسم قضاها في ريال مدريد من تكرار الإصابات والابتعاد عن مستواه المعهود، ومعاناته مع المدرب جوزيه مورينيو.





راؤول جونزاليس

رحل راؤول جونزاليس، عن صفوف ريال مدريد عام 2010، بعد 15 موسم قضاه مع الفريق الملكي في ملعب سانتياجو برنابيو.





وغادر راؤول ريال مدريد بعد أن وجد نفسه جالسا على دكة الإحتياط، في فترة المدرب التشيلي " مانويل بليجريني"، حيث لم يجد اللاعب نفسه إلا في مشاركات قليلة وفي الدقائق الاخيرة من جميع المباريات التي لعبها.





بيبي

رحل بيبي عن صفوف ريال مدريد عام 2017، بعد 10 سنوات قضاها مع الفريق الملكي في ملعب سانتياجو برنابيو.





جاء سبب رحيل بيبي عن ريال مدريد هو الأسلوب الذي اتبعته إدارة الفريق معه في التجديد، وأنه لم يتوصل مع الفريق الملكي في تجديد عقده.