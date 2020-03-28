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محمد محمود يكشف لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل شخصيته في مسلسل "وصل أمانة"

السبت 28/مارس/2020 - 07:10 م
محمد محمود
محمد محمود
رشا عادل
يواصل الفنان محمد محمود، تصوير مسلسله الجديد الذي يحمل اسم "وصل أمانة"، ويشارك به خلال رمضان القادم، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم الفنان علي ربيع ومصطفى خاطر، ومن إخراج معتز التوني.

وكشف محمد، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، عن الشخصية التي يجسدها خلال المسلسل قائلًا: "أجسد دور خال علي ربيع، كما أنه يقوم بتعذيبي بسبب شقاوته، وأوقع في الحلقة الأولى على وصل أمانة لكي اشتري سيارة جديدة له، وفي أول يوم يخرج بها تتحطم السيارة، ومن هنا جاء اسم المسلسل، وشخصيتي تدور في إطار كوميدي".

يذكر أن آخر أعمال محمد محمود، مسلسل "بخط اليد"، الذي عرض مؤخرًا على أحدى الشاشات الفضائية، وتدور أحداثة في إطار اجتماعي، وشارك في بطولته الفنان أحمد رزق وسوسن بدر وأسماء جلال وخالد كمال وإيمان العاصي ومحمد حاتم، والمسلسل من إخراج شيرين عادل.

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