جيف بيزوس يربح من كورونا 5 مليار دولار ويحقق أرباح ضخمة

السبت 28/مارس/2020 - 06:03 م
جيف بيزوس
جيف بيزوس
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قامت تقارير صحفية بالكشف عن تحقيق الملياردير جيف بيزوس "مؤسس شركة أمازون"، أرباحًا ضخمة بسبب بيعه أسهم شركته في الوقت الذي سبق عاصفة كورونا، وتخبط البورصة العالمية.

وقالت صحيفة "الجارديان" إن بيزوس حقق أرباحًا من بيع أسهم له في الشركة، قبل الضربة الكبيرة التي تعرض لها الأسواق العالمية، والتي سببت خسائر كبيرة لرجال الأعمال الاخرين.

ولا توجد أدلة على أن الرجل الأغنى في العالم تلقى معلومات بشكل غير شرعي أو ملائم، بشأن الانهيار الذي شهدته أسواق المال العالمية والأمريكية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وباع بيزوس أسهما بقيمة 3.4 مليار دولار في فبراير، مباشرة قبل الأزمة، مجنبا نفسه خسارة كبيرة، وخلال الأيام الثلاثة الأخيرة حقق أرباحًا من الارتفاع في سعر الأسهم، تقدر بـ5.5 مليار دولار.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ليس بيزوس فحسب، بل أن هناك مديرين تنفيذيين اخرين حققوا أرباحًا بعد أن باعوا مقدارا كبيرا من أسهمهم قبل الأزمة، مثل لاري فينك، الرئيس التنفيذي لمجموعة المال BlackRock والذي تمكن من تجنب خسائر تقدر بتسعة ملايين دولار، ولانس أكلا، رئيس شركة IHS Markit لتحليل البيانات، الذي باع أسهما تقدر قيمتها بـ47 مليون دولار، لا تساوي حاليا سوى نحو 19 مليونًا.

وتعرضت سوق الأسهم الأمريكية إلى ضربات متوالية بسبب انتشار فيروس كورونا، ومنيت الشركات الكبيرة بخسائر فادحة، وبخاصة في قطاعات الطيران والنقل والغذاء، وفق "الجارديان".

واستعاد السوق الأمريكي بعضًا من الثقة بعد قانون يوفر أكثر من ترليوني دولار، وقعه الرئيس دونالد ترامب أمس ، لدعم الاقتصاد.

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