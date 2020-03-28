طارق يحيى يُفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي





علق طارق يحيى، نجم الزمالك السابق ومقدم برنامج زملكاوي على شاشة قناة ناديه،على تصريحات مدافع الاهلي أيمن أشرف.













وخلال حلقة امس الجمعة من برنامج زملكاوي قال يحيى: "لماذا يتم طرح اسم الزمالك في الوقت الحالي من أيمن أشرف، هل لأن الزمالك حقق لقبين في أسبوع واحد منهم لقباً على حساب الأهلي؟"









وأضاف: "أيمن أشرف عندما فاوضه الزمالك منذ فترة وافق على الانتقال للنادي فورا وعقد جلسة مع رئيس النادي المسشار مرتضى منصور والجميع يعلم ذلك، ولكن المفاوضات لم تتم بسبب الخلاف على القابل المادي فقط".