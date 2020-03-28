بكلمات مؤثرة.. أتلتيكو مدريد ينعي نجمه الشاب

قام نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، بنعي عائلة وأصدقاء لاعبه الشاب كريستيان مينكولا الذي وافته المنية اليوم السبت.

وكان الموقع النادي الرسمي، قد أعلن عن وفاة المهاجم كريستيان مينكولا بعمر 14 عامًا، الذي كان لاعبًا لفريق ‘‘إنفانتيل سي‘‘ الخاص بأتلتيكو مدريد، حيث انضم إلى أكاديمية الروخي بلانكوس موسم 2013-2014 وتدرج في الفئات السنية الخاصة بالنادي، وكان يعيش موسمه السادس مع الفريق المدريدي.

وارسل رئيس نادي أتلتيكو مدريد التعازي لجميع أفراد عائلة كريستيان مينكولا، حيث قال: ‘‘لقد صدمنا بالخبر المؤسف لوفاة لاعبنا ونأسف بشدة لخسارته، سيكون أتلتيكو مدريد وجميع أفراد العائلة الرياضية بجوار عائلة كريستيان وأصدقائه في لحظات الألم الشديد هذه‘‘.