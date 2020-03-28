طبيب الزمالك يطمئن على نجم الفريق السابق بعد شائعة إصابته بـ"كورونا"

حرص محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التواصل مع محمد مجدي مدافع الإسماعيلي هاتفيًا من أجل الإطمئنان على حالته بعد الاشتباه باصابته بفيروس كورونا.

وكان مجدي قد اشتبه باصابته بفيروس كورونا بعد أن ارتفعت حرارته إلى 39 درجة مئوية مع شعوره برعشة قوية وكحة مستمرة.

وبعد أن أثبتت التحاليل عدم إصابته بفيروس كورونا وتعرضه لنزلة برد شديدة، قد غادر المستشفى اليوم السبت ليكمل العلاج بمنزله.

وتوجه مجدي بالشكر لكل من قدم له الدعم والمساندة واطمأن عليه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".