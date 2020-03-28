"مش عايز يتعالج".. لغز وفاة مدمن مخدرات في الجيزة

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة عن ملابسات وفاة مدمن مخدرات بمنطقة الجيزة، غرب المحافظة، إذ تبين أن المتوفى شاب ثلاثيني العمر، وكان يتعاطي المواد المخدرة، وحاول أهليته إقناعه بعدم تناولها لكن دون جدوى، مما دفع عمه إلى إيداعه داخل مصحة لعلاج الإدمان، وبعرض الأمر على الشاب "مدمن المخدرات" رفض طلب عمه وذهابه إلى المصحة.





وأضافت التحقيقات، أن العم استعان بـ 4 أشخاص آخرين من معارفه، لمساعدته في نقل نجل شقيقه إلى المصحة لعلاجه من الإدمان، وقاموا بتقييده وإجباره على ركوب السيارة للتوجه إلى المصحة.





وواصلت التحقيقات، أنهم حال ذهابهم في الطريق، أصيب الشاب بحالة هياج وتيبس بالعضلات، ثم توفي عقب ذلك إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.





وكان توفي مدمن مخدرات إثر إصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية، بمنطقة الجيزة، غرب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود إشارة للمقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، من مستشفي القصر العيني، بوصول شاب جثة هامدة إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.





وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع وجه بانتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وتحريات الرائد هشام فتحي معاون مباحث القسم توصلت إلى أن المتوفي كان يتعاطي المواد المخدرة، وحاول أهليته إقناعه بعدم تعاطيها، لكنه رفض، مما دفعهم إلى إيداعه داخل مصحة لعلاج الادمان، وحال ذهابهم إلى المصحة توفي بهبوط حاد بالدورة الدموية.



