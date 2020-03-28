"التموين" تعلن قيمة الدعم لشهر أبريل ومواعيد صرفه

تستعد وزارة التموين لصرف مستحقات التمويينة لأصحاب بطاقات التموين عن الشهر أبريل القادم من خلال المجماعات الأستهلاكية و فروع مشروع جمعيتي وبقالين التموين، بداية من يوم الأربعاء القادم الموافق 1-4-2020، بعدما قامت بصرف تلك السلع للمجماعات الأستهلاكية و بقالين التموين اليوم السبت عقب إنتهائها من صرف كافة المستحقات التموينية عن شهر مارس بنسبة 98% حتى يوم الخميس الماضي.





التموين تنفي زيادة الدعم عن شهر أبريل:

ويبلغ إجمالي قيمة الدعم التمويني لكل فرد على البطاقة نحو 50 جنيها، حيث نفت وزارة التموين وجود أي زيادة في قيمة صرف الدعم خلال شهر أبريل بعد تداول شائعات على مواقع التواصل الإجتماعي عن زيادتة.

التموين تطرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة:

وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خلا الأيام الماضية بطرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة السودانية في منافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 85 جنيهًا للكيلو، عقب إتاحتها عدد من المنتجات المنظفة والمهرة لمكافحة فيروس كورونا من إنتاج شركة السكر والصناعات التكملية.

وزير التموين يشدد على مراقبة الأسواق لضمان توافر السلع:

كلف الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، كافة الأجهزة الرقابية بالوزارة وكذلك مديريات التموين بالمرور على الأسواق وخاصة أسواق الخضر والفاكهة وذلك فى إطار الدور التى تقوم به وزارة التموين والتجارة الداخلية لضمان توافر السلع المختلفة بالأسواق.

وقام أيمن حسام الدين مساعد الوزير لشئون التجارة الداخلية، بجولة تفقدية اليوم على سوق الجملة بالعبور للاطمئنان على توافر السلع وخاصة الخضر والفاكهة ومتابعة عملية ضخها وتوافرها بالأسواق بالكميات والأسعار المناسبة لضمان تلبية احتياجات المواطنين.

وشدد المصيلحي على انتظام عمل أسواق الجملة على مدار 24 ساعة لتلبية احتياجات المواطنين وضمان إمداد الأسواق المختلفة بكافة احتياجاتها من الخضر والفاكهة.

وأكد وزير التموين، على انتظام حركة سيارات نقل السلع الغذائية والخضر والفاكهة طوال اليوم لإمداد كافة المنافذ والأسواق بكافة الاحتياجات دون التقييد بمواعيد حظر التجوال ، فضلًا عن انتظام عمل المخابز ومحال البقالة التموينية وفروع مشروع جميعتي لصرف السلع التموينية للمواطنين.

وتؤكد وزارة التموين أهمية عدم الانسياق وراء اى اشاعات مغرضة، وأنه لا صحة بأن أسواق الجملة والخاصة بالخضر والفاكهة مغلقة، مع التأكيد على أن عملية امداد الأسواق بالسلع مستمرة دون توقف وفقاً للمعدلات الطبيعية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت وزارة الداخلية البدء فى تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالإغلاق وحظر التحرك فى المواعيد المحددة، وأهابت الداخلية بالمواطنين الالتزام بتنفيذ القرار، وإنها على يقين من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين، وإنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين..