Advertisements

"التموين" تعلن قيمة الدعم لشهر أبريل ومواعيد صرفه

السبت 28/مارس/2020 - 06:30 م
التموين
التموين
الفجر الاقتصادي

تستعد وزارة التموين لصرف مستحقات التمويينة لأصحاب بطاقات التموين عن الشهر  أبريل القادم من خلال المجماعات الأستهلاكية و فروع مشروع جمعيتي وبقالين التموين، بداية من يوم الأربعاء القادم الموافق 1-4-2020، بعدما قامت بصرف تلك السلع للمجماعات الأستهلاكية و بقالين التموين اليوم السبت  عقب  إنتهائها من صرف كافة المستحقات التموينية  عن شهر مارس بنسبة 98% حتى يوم الخميس الماضي.


التموين تنفي زيادة الدعم عن شهر أبريل: 

ويبلغ إجمالي قيمة الدعم التمويني لكل فرد على البطاقة نحو 50 جنيها، حيث نفت وزارة التموين وجود أي زيادة في قيمة صرف الدعم خلال شهر أبريل بعد تداول شائعات على مواقع التواصل الإجتماعي عن زيادتة.

 

التموين تطرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة:

وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خلا الأيام الماضية بطرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة السودانية في منافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 85 جنيهًا للكيلو، عقب إتاحتها عدد من المنتجات المنظفة والمهرة لمكافحة فيروس كورونا من إنتاج شركة السكر والصناعات التكملية.

 

وزير التموين يشدد على مراقبة الأسواق لضمان توافر السلع:

كلف الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، كافة الأجهزة الرقابية بالوزارة وكذلك مديريات التموين بالمرور على الأسواق وخاصة أسواق الخضر والفاكهة وذلك فى إطار الدور التى تقوم به وزارة التموين والتجارة الداخلية لضمان توافر السلع المختلفة بالأسواق.

 

وقام أيمن حسام الدين مساعد الوزير لشئون التجارة الداخلية، بجولة تفقدية اليوم على سوق الجملة بالعبور للاطمئنان على توافر السلع وخاصة الخضر والفاكهة ومتابعة عملية ضخها وتوافرها بالأسواق بالكميات والأسعار المناسبة لضمان تلبية احتياجات المواطنين.

 

وشدد المصيلحي على انتظام عمل أسواق الجملة على مدار 24 ساعة لتلبية احتياجات المواطنين وضمان إمداد الأسواق المختلفة بكافة احتياجاتها من الخضر والفاكهة.

 

وأكد وزير التموين، على انتظام حركة سيارات نقل السلع الغذائية والخضر والفاكهة طوال اليوم لإمداد كافة المنافذ والأسواق بكافة الاحتياجات دون التقييد بمواعيد حظر التجوال ، فضلًا عن انتظام عمل المخابز ومحال البقالة التموينية وفروع مشروع جميعتي لصرف السلع التموينية للمواطنين.

 

وتؤكد وزارة التموين أهمية عدم الانسياق وراء اى اشاعات مغرضة، وأنه لا صحة بأن أسواق الجملة والخاصة بالخضر والفاكهة مغلقة، مع التأكيد على أن عملية امداد الأسواق بالسلع مستمرة دون توقف وفقاً للمعدلات الطبيعية.

 

 

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت وزارة الداخلية البدء فى تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالإغلاق وحظر التحرك فى المواعيد المحددة، وأهابت الداخلية بالمواطنين الالتزام بتنفيذ القرار، وإنها على يقين من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين، وإنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين..

الكلمات المفتاحية

موقع الفجر مواعيد حظر التجوال مواعيد الحظر قرار مجلس الوزراء فيروس كورونا الفجر الألكتروني الفجر الحظر التجوال

أخبار تهمك

يتأثر بالحرارة والرطوبة وهناك بارقة أمل.. طبيب يزف بشرى عن كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

"التموين" تعلن قيمة الدعم لشهر أبريل ومواعيد صرفه

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مكافأة 1200 جنيه لهذه الفئة من المواطنين

منذ حوالي 5 ساعات

عرض بيراميدز المغري يقربه من خطف نجم الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. ننشر المناهج المقررة والمحذوفة للصف الثالث الثانوي بجميع المواد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة تفجر مفاجأة بشأن نصف وفيات كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة عزل بعض القرى بسبب كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

قرار جديد من الأهلي ضد لاعبي الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل حول تمديد إجازة الموظفين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيان من الحكومة بشأن رواتب موظفي القطاع الخاص

منذ حوالي 7 ساعات

شيكابالا على رأسهم.. 8 لاعبين يرحلون عن الزمالك في الصيف

منذ نصف ساعة

قطر تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

منذ 42 دقيقة

أول صدام بين الأهلي وفايلر

منذ أقل من ساعتين

حسام غالي يهاجم إدارة الأهلي بسبب مؤمن زكريا

منذ ساعتين و 45 دقيقة

بفرمان من الخطيب.. نجم الأهلي ممنوع من الرحيل

منذ 36 دقيقة

طارق يحيى يُفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:30 م

"التموين" تعلن قيمة الدعم لشهر أبريل ومواعيد صرفه

أول صدام بين الأهلي وفايلر

05:45 م

يتأثر بالحرارة والرطوبة وهناك بارقة أمل.. طبيب يزف بشرى عن كورونا

08:42 ص

بفرمان من الخطيب.. نجم الأهلي ممنوع من الرحيل

06:45 م

عرض بيراميدز المغري يقربه من خطف نجم الأهلي

04:56 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: لماذا شكر الرئيس "الإعلام"؟!

بطرس دانيال
بطرس دانيال

بطرس دانيال يكتب: أين حقها؟

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: اللعبة الإثيوبية واللعنة الإسرائيلية