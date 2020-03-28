مؤسسات أهلية بغرب الأقصر تطلق حملات لمواجهة كورونا (صور)

أطلق عدة مؤسسات أهلية بمدينة القرنة غرب الأقصر، حملات مكثفة، في إطار تنفيذ خطة الدولة الاستباقية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





ودشنت جمعية الندا لتنمية المجتمع، حملات لمجموعات شبابية بمواقع ماكينات الصراف الآلي على مدار الأيام الماضية، لاتخاذ الاجراءات الوقائية، تحسبًا لانتقال العدوى بين مستخدمي الماكينات.





وأشار خالد يوسف رئيس مجلس إدارة الجمعية، في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، إلى قيام المجموعات الشبابية باستخدام الكحول والمواد المطهرة لتعقيم الماكينات، بالإضافة إلى غسيل أيدي المواطنين قبل استخدام الصراف الآلي، لمنع أية محاولة انتقال للفيروس حال وجود مصابين بين مستخدميها.





فيما قامت جمعية براءة الخيرية، باستخدام كميات كبيرة من المواد المطهرة لتعقيم الشوارع والمنازل والأسطح، كإجراء استباقي لمواجهة خطر انتشار الفيروس بالمدينة.





وقال قناوي طايع رئيس مجلس إدارة براءة، إنه تم استخدام مواد مطهرة بعد التوصل لتركيبها من قبل الجهات الرسمية المتخصصة، بالإضافة إلى استخدام ماكينات رش محمولة من قبل بعض الشباب، وأخرى كبرى للشوارع.



