Advertisements

مؤسسات أهلية بغرب الأقصر تطلق حملات لمواجهة كورونا (صور)

السبت 28/مارس/2020 - 06:35 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
أطلق عدة مؤسسات أهلية بمدينة القرنة غرب الأقصر، حملات مكثفة، في إطار تنفيذ خطة الدولة الاستباقية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ودشنت جمعية الندا لتنمية المجتمع، حملات لمجموعات شبابية بمواقع ماكينات الصراف الآلي على مدار الأيام الماضية، لاتخاذ الاجراءات الوقائية، تحسبًا لانتقال العدوى بين مستخدمي الماكينات.

وأشار خالد يوسف رئيس مجلس إدارة الجمعية، في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، إلى قيام المجموعات الشبابية باستخدام الكحول والمواد المطهرة لتعقيم الماكينات، بالإضافة إلى غسيل أيدي المواطنين قبل استخدام الصراف الآلي، لمنع أية محاولة انتقال للفيروس حال وجود مصابين بين مستخدميها.

فيما قامت جمعية براءة الخيرية، باستخدام كميات كبيرة من المواد المطهرة لتعقيم الشوارع والمنازل والأسطح، كإجراء استباقي لمواجهة خطر انتشار الفيروس بالمدينة.

وقال قناوي طايع رئيس مجلس إدارة براءة، إنه تم استخدام مواد مطهرة بعد التوصل لتركيبها من قبل الجهات الرسمية المتخصصة، بالإضافة إلى استخدام ماكينات رش محمولة من قبل بعض الشباب، وأخرى كبرى للشوارع.

وأضاف، أن الجمعية نجحت خلال اليوم الأول من إطلاق الحملة في تعقيم ما يزيد عن 200 منزل، مؤكدًا استمرار الحملة لتجوب جميع منازل وشوارع مدينة القرنة، مساهمة من مؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع الجهات التنفيذية لمواجهة خطر انتشار كورونا.
مؤسسات أهلية بغرب الأقصر تطلق حملات لمواجهة كورونا (صور)
مؤسسات أهلية بغرب الأقصر تطلق حملات لمواجهة كورونا (صور)
مؤسسات أهلية بغرب الأقصر تطلق حملات لمواجهة كورونا (صور)
مؤسسات أهلية بغرب الأقصر تطلق حملات لمواجهة كورونا (صور)
مؤسسات أهلية بغرب الأقصر تطلق حملات لمواجهة كورونا (صور)
مؤسسات أهلية بغرب الأقصر تطلق حملات لمواجهة كورونا (صور)
مؤسسات أهلية بغرب الأقصر تطلق حملات لمواجهة كورونا (صور)
مؤسسات أهلية بغرب الأقصر تطلق حملات لمواجهة كورونا (صور)
مؤسسات أهلية بغرب الأقصر تطلق حملات لمواجهة كورونا (صور)
مؤسسات أهلية بغرب الأقصر تطلق حملات لمواجهة كورونا (صور)
مؤسسات أهلية بغرب الأقصر تطلق حملات لمواجهة كورونا (صور)
مؤسسات أهلية بغرب الأقصر تطلق حملات لمواجهة كورونا (صور)
مؤسسات أهلية بغرب الأقصر تطلق حملات لمواجهة كورونا (صور)
مؤسسات أهلية بغرب الأقصر تطلق حملات لمواجهة كورونا (صور)
مؤسسات أهلية بغرب الأقصر تطلق حملات لمواجهة كورونا (صور)
مؤسسات أهلية بغرب الأقصر تطلق حملات لمواجهة كورونا (صور)

الكلمات المفتاحية

مواجهه كورونا مؤسسات اهلية فيروس كورونا خطر كورونا بوابة الفجر الفجر الاقصر

أخبار تهمك

حقيقة عزل بعض القرى بسبب كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل حول تمديد إجازة الموظفين

منذ حوالي 6 ساعات

شيكابالا على رأسهم.. 8 لاعبين يرحلون عن الزمالك في الصيف

منذ أقل من نصف ساعة

عرض بيراميدز المغري يقربه من خطف نجم الأهلي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. وزيرة الصحة تفجر مفاجأة بشأن نصف وفيات كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

بفرمان من الخطيب.. نجم الأهلي ممنوع من الرحيل

منذ 34 دقيقة

عاجل.. بيان من الحكومة بشأن رواتب موظفي القطاع الخاص

منذ حوالي 7 ساعات

يتأثر بالحرارة والرطوبة وهناك بارقة أمل.. طبيب يزف بشرى عن كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

طارق يحيى يُفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

حسام غالي يهاجم إدارة الأهلي بسبب مؤمن زكريا

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. ننشر المناهج المقررة والمحذوفة للصف الثالث الثانوي بجميع المواد

منذ حوالي 4 ساعات

قرار جديد من الأهلي ضد لاعبي الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

قطر تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

منذ 40 دقيقة

"التموين" تعلن قيمة الدعم لشهر أبريل ومواعيد صرفه

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مكافأة 1200 جنيه لهذه الفئة من المواطنين

منذ حوالي 5 ساعات

أول صدام بين الأهلي وفايلر

منذ ساعة و نصف
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:30 م

"التموين" تعلن قيمة الدعم لشهر أبريل ومواعيد صرفه

أول صدام بين الأهلي وفايلر

05:45 م

يتأثر بالحرارة والرطوبة وهناك بارقة أمل.. طبيب يزف بشرى عن كورونا

08:42 ص

بفرمان من الخطيب.. نجم الأهلي ممنوع من الرحيل

06:45 م

عرض بيراميدز المغري يقربه من خطف نجم الأهلي

04:56 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: لماذا شكر الرئيس "الإعلام"؟!

بطرس دانيال
بطرس دانيال

بطرس دانيال يكتب: أين حقها؟

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: اللعبة الإثيوبية واللعنة الإسرائيلية