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ونش الزمالك يحتفل بعيد ميلاد نجله

السبت 28/مارس/2020 - 06:35 م
محمود الونش
محمود الونش
أحمد السيد

حرص محمود حمدي الونش لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على الاحتفال بعيد ميلاد نجله، حيث نشر صورة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وكتب عليها : كل سنة وانت طيب وعقبال مليون سنه وانتي مالي عليا البيت يا صاحبي.

 

وقام عدد كبير من لاعبي الفريق بالاحتفال بعيد ميلاد نجل الونش عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل إسلام جابر وعبدالله جمعة.

 

وقد قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مد اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية حتى إشعار آخر، وذلك في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

 

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.

 

يذكر ان فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.

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