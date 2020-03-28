بفرمان من الخطيب.. نجم الأهلي ممنوع من الرحيل

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رفض مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، فكرة رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وتلقى التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، عدة عروض من الدوريات الخارجية والأوروبية خلال الساعات الماضية، من أجل التوقيع مع بداية من الموسم الجديد.



وتمسك النادي الأهلي، بخدمات لاعبه رافضًا محاولات رحيله سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، كونه أفضل لاعبي الفريق بالوقت الحالي.



ويعد معلول واحد من أهم اللاعبين في القلعة الحمراء تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، والذي يعتمد عليه بشكل أساسي منذ توليه المسئولية الفنية.



كان معلول أكد في وقت سابق، عدم نيته اتخاذ قرار الرحيل عن القلعة الحمراء، مبديًا سعادته داخل الجزيرة متمنيًا حصد لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا.