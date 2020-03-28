برامج خاصة للاعبي الأهلي تحت إشراف بينكيل

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كلف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، توماس بينكيل مدرب الأحمال، بمتابعة البرامج البدنية الخاصة باللاعبين.



كما ألزم فايلر مدرب الأحزاب بضرورة وضع برنامج بدني قوي لكل اللاعبين صباحًا ومساء، وذلك استعدادًا لاستئناف المسابقات في أي وقت بالمرحلة المقبلة.



ويأتي قرار السويسري رينيه فايلر، من أجل رغبته في الحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين خلال فترة توقف النشاط الرياضي في الوقت الحالي.



ويحصل الفريق على راحة من التدريبات الجماعية، خلال الفترة الماضية وحتى الأول من أبريل، نظرًا لتوقف النشاط الرياضي في مصر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.