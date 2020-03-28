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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت
السبت 28/مارس/2020 - 06:49 م
الفجر
ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 28/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || الهند تعتزم تحويل بعض حافلات القطارات لعنابر عزل للمصابين بكورونا
أعلنت السلطات في الهند، اليوم السبت، أنها تخطط لتحويل بعض حافلات السكك الحديدية إلى عنابر عزل للمرضى المصابين بفيروس كورونا، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد لإعداد البنية التحتية الصحية من أجل زيادة متوقعة في عدد الحالات.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || ترامب: أبحث فرض حجر صحي على 3 ولايات أمريكية
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم السبت، بأنه يبحث فرض الحجر الصحي على 3 ولايات أمريكية بينها نيويورك، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، بحسب ما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 468 حالة في الإمارات
أعلنت المتحدثة الرسمية عن القطاع الصحي في دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتورة فريدة الحوسني، مساء اليوم السبت، عن تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليصل عدد الإصابات المسجلة إلى 468 إصابة مؤكدة.
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