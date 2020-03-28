أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

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أخبار عاجلة الآن || الهند تعتزم تحويل بعض حافلات القطارات لعنابر عزل للمصابين بكورونا

آخر الأخبار العاجلة في العالم || ترامب: أبحث فرض حجر صحي على 3 ولايات أمريكية

أعلنت السلطات في الهند، اليوم السبت، أنها تخطط لتحويل بعض حافلات السكك الحديدية إلى عنابر عزل للمرضى المصابين بفيروس كورونا، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد لإعداد البنية التحتية الصحية من أجل زيادة متوقعة في عدد الحالات.

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم السبت، بأنه يبحث فرض الحجر الصحي على 3 ولايات أمريكية بينها نيويورك، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، بحسب ما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.







