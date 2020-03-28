Advertisements

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

السبت 28/مارس/2020 - 06:49 م
العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 28/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || الهند تعتزم تحويل بعض حافلات القطارات لعنابر عزل للمصابين بكورونا
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت
أعلنت السلطات في الهند، اليوم السبت، أنها تخطط لتحويل بعض حافلات السكك الحديدية إلى عنابر عزل للمرضى المصابين بفيروس كورونا، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد لإعداد البنية التحتية الصحية من أجل زيادة متوقعة في عدد الحالات.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || ترامب: أبحث فرض حجر صحي على 3 ولايات أمريكية


أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم السبت، بأنه يبحث فرض الحجر الصحي على 3 ولايات أمريكية بينها نيويورك، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، بحسب ما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 468 حالة في الإمارات
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت
أعلنت المتحدثة الرسمية عن القطاع الصحي في دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتورة فريدة الحوسني، مساء اليوم السبت، عن تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليصل عدد الإصابات المسجلة إلى 468 إصابة مؤكدة.
 

الكلمات المفتاحية

مصابين كورونا فيروس كورونا ترامب بفيروس الهند الصحة الإماراتية

أخبار تهمك

طارق يحيى يُفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

عرض بيراميدز المغري يقربه من خطف نجم الأهلي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

"التموين" تعلن قيمة الدعم لشهر أبريل ومواعيد صرفه

منذ أقل من ساعة

حقيقة عزل بعض القرى بسبب كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

بفرمان من الخطيب.. نجم الأهلي ممنوع من الرحيل

منذ 33 دقيقة

عاجل.. ننشر المناهج المقررة والمحذوفة للصف الثالث الثانوي بجميع المواد

منذ حوالي 4 ساعات

حسام غالي يهاجم إدارة الأهلي بسبب مؤمن زكريا

منذ ساعتين و 42 دقيقة

قطر تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

منذ 39 دقيقة

أول صدام بين الأهلي وفايلر

منذ ساعة و نصف

قرار جديد من الأهلي ضد لاعبي الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل حول تمديد إجازة الموظفين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيان من الحكومة بشأن رواتب موظفي القطاع الخاص

منذ حوالي 7 ساعات

شيكابالا على رأسهم.. 8 لاعبين يرحلون عن الزمالك في الصيف

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. وزيرة الصحة تفجر مفاجأة بشأن نصف وفيات كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

يتأثر بالحرارة والرطوبة وهناك بارقة أمل.. طبيب يزف بشرى عن كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مكافأة 1200 جنيه لهذه الفئة من المواطنين

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:30 م

"التموين" تعلن قيمة الدعم لشهر أبريل ومواعيد صرفه

أول صدام بين الأهلي وفايلر

05:45 م

يتأثر بالحرارة والرطوبة وهناك بارقة أمل.. طبيب يزف بشرى عن كورونا

08:42 ص

بفرمان من الخطيب.. نجم الأهلي ممنوع من الرحيل

06:45 م

عرض بيراميدز المغري يقربه من خطف نجم الأهلي

04:56 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: لماذا شكر الرئيس "الإعلام"؟!

بطرس دانيال
بطرس دانيال

بطرس دانيال يكتب: أين حقها؟

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: اللعبة الإثيوبية واللعنة الإسرائيلية