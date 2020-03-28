بالأسماء.. إصابة 15 بينهم 8 أطفال في حادث بالطريق الصحراوي الغربي بملوي

Advertisements

أصيب 15 شخص من بينهم 8 أطفال جراء تعرضهم لحادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بالطريق الصحراوي الغربي المار على مركز ملوى جنوبي المنيا، تم نقل المصابين ما بين مستشفى ملوي العام والمنيا الجامعي، والتأمين الصحي.



كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغا من الدكتور إسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام بوصول 15 مصاب إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص لالصحراوي الغربى المار على مركز ملوى.



وبانتقال قوات الأمن، تبين إصابة كل من: هاجر ربيع خلف 11 سنه، مصطفى معتمد عبد الفتاح 16 سنه، شريف ابراهيم محمد 17 سنه، مصطفى احمد صابر 18 سنه، زينب ربيع أحمد، 16 سنه، عمر مختار امين 14 سنه، محمد جمعه محمد امين 20 سنه، عمر حسين محمد 12 سنه، رمضان فيض رمضان 18 سنه، وشقيقة مصطفى 16 سنة، نظاقة محمد خليف، 47 سنة، مي ربيع نادر 14 سنه رمضان جمال طه 50 سنه علي رجب عبد الفتاح 18 سنه يوسف ممدوح عبد المجيد 16 سنه، جميعهم مقيمون بقرية بلنصوره التابعه إداريا لمركز أبو قرقاص.



تم نقل 3 مصابين إلى مستشفى المنيا العام، والتأمين الصحي وباقي المصابين تم نقلهم إلى مستشفى ملوي العام، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادثة لتسيير حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي أمام المسافرين.