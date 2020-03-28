قطر تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

كما أعلنت، في وقت سابق من اليوم، عن تسجيل 28 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وحالتين تماثلتا للشفاء من الفيروس.

وقالت الوزارة القطرية: إن "المتوفى كان قد تم إدخاله الى العناية المركزة فور تشخيصه بالمرض بتاريخ 16 مارس الجاري، وتم توفير العلاج والرعاية الطبية اللازمة له فور دخوله المستشفى".

أعلنت وزارة الصحة القطرية، مساء اليوم السبت، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19، موضحة أن حالة الوفاة تعود إلى مقيم من بنجلاديش يبلغ من العمر 57 عاما وكان يعاني من أمراض مزمنة.

ووفقًا لأحدث الإحصائيات، وصل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم أكثر من 620 ألف شخص، كما وصل عدد الوفيات قرابة 28 ألفا، وبلغ عدد المتعافين أكثر من 137 ألف شخص.





وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.





كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.





ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.





وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.