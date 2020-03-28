تقديرًا لمجهوداتهم.. المنطقة الشمالية تكرم أطقم مستشفى العجمي بالإسكندرية (صور)

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كرمت قيادة المنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية، اليوم السبت، أطباء وطاقم تمريض وعمال مستشفى العجمى العام النموذجي غرب الإسكندرية، والتي تم تحويلها إلي حجر صحي لمرضى فيروس كورونا المستجد.



وإرسل قائد المنطقة الشمالية رسالة شكر وتقدير وعرفان إلى مستشفى العجمى النموذجي (أطقم طبية - إداريين- خدمات معاونة) المجهود المبذول.



وقال مسؤول بالمستشفى إن تكريم أبطال مستشفى الحجر الصحي بالإسكندرية، جاء تقديرًا لجهودهم الذي يقومون به في خدمة الوطن،حيث أثبتوا أنهم جنود في خدمة الوطن وذلك تحت إشراف الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بقيادة الدكتورة ميرفت السيد مديرة المستشفى، وجميع الأطباء وطقم التمريض والعاملين.



وأضاف أن قيادة المنطقة الشمالية قامت بإرسال شهادات تكريم لجميع العاملين بالمستشفى كما قاموا باحتفال صغير داخل المستشفى شارك فيه جميع العاملين.



ومن جانبهم تقدم جميع العاملين بمستشفى العجمي العام الحجر الصحى بالإسكندرية، بخالص الشكر والتقدير ل قائد المنطقة الشمالية وجميع القيادات الطبيبة بالمنطقة، شكرا للدعم والدعاء.



وجدير بالذكر أن هناك 11 حالات مرضى بفيروس كورونا المستجد قد تم شفاءهم وتم خروجهم على مدار الأيام الماضية إلى جانب أنه هناك العديد من الحالات مستقرة من المتوقع خروجهم بعد عدة ايام بعد تحسن حالتهم الصحية.



وكان رئيس الوزراء أعلن في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء بداية من الأربعاء حظر انتقال المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية أو التحرك على جميع الطرق من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا لمدة أسبوعين، وتوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا.



من جانبها قالت منظمة الصحة العالمية إن مصر تعمل بجد وتبذل جهودًا كبيرة للسيطرة على وباء فيروس كورونا، رُغم قولها إنه مازال هناك الكثير يمكن القيام به.



وأضافت المنظمة، في بيان للتعليق على زيارة وفد خبرائها للدعم الفني إلى مصر، أن نظام مراقبة الوباء القوي وجهود تتبع الحالات أثبتت فعاليتها في السيطرة على حالات متفرقة ومجموعات من الحالات قبل أن تتمكن من الانتشار.



وأشارت الصحة العالمية إلى أنه بدعم منها وشركاء آخرين، أصبح لدى مصر الآن القدرة على إجراء ما يصل إلى 200 ألف اختبار للفيروس، إلا أنها لم توضح الفترة الزمنية التي يمكن إجراء مثل هذه الاختبارات.

