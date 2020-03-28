آمنة نصير: الإخوان فقدوا مفهوم الإنسانية والدين



وأضافت "نصير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت أن جماعة الإخوان فقدت مفهوم الإنسانية والدين، مشيرة إلى أن الذي يستجيب لهذه الدعوات "قاتل".



وأشارت أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر إلى أن حماية النفس البشرية مقدسة في الشريعة الإسلامية، مؤكدة أن النفس البشرية أعز على الله من الكعبة البشرية.



وتابعت: "مسيرات محافظة الإسكندرية ضد فيروس كورونا نوع من النطاعة السلوكية وعدم تقدير الأمور بقدرها؛ وهو أمر مؤسف للغاية".



يذكر أنه وسط حالة عالمية من التضامن والمساندة بين كل البشر؛ للوقوف أمام فيروس كورونا الذي يجتاح العالم، تخرج علينا وجوه جماعة الإخوان الإرهابية، بدعوات لاستهداف رجال الشرطة بالمرض بغرض الانتقام.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للإخواني الهارب «بهجت صابر»، وظهر وهو يحرض أتباعه من جماعة الإخوان ومن يصاب منهم بالكورونا للدخول إلى أقسام الشرطة والمؤسسات العسكرية والحكومية، لنشر العدوى.



وقال الإخواني بهجت صابر إن كل من يظهر عليه برد أو ارتفاع في درجة الحرارة أو عطس يذهب إلى أقرب قسم شرطة أو نيابة لنشر العدوى والانتقام منهم.



في الوقت الذي يظهر فيه جند الله في كل شبر على أرض مصر من أطقم وزارة الصحة من أطباء وتمريض، ورجال الجيش والشرطة والمواطنين الذين يبذلون جهدًا فوق الوصف لمواجهة فيرو كورونا، حتى لا يصيب المصريين بأي ضرر.



الأمر الذي أثار غضب العديد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي، ونشروا فيديو آخر يوضح فيه الفارق بين جنود الشيطان وجند الله، الذي يحاربون تفشي الأوبئة والأمراض والشياطين الذين يدعون لنشرها.



أعربت الدكتورة أمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر، عن استيائها من تحريض الإخواني الهارب بهجت صابر على نشر فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بين الجيش والشرطة، كنوع من الانتقام من الدولة المصرية، معلقًا: "شيء مقرف".