فيرديناند: تعاقد مانشستر يونايتد مع نجم برشلونة لن يكون مفيدًا

أكد ريو فيرديناند قائد مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، أن تعاقد فريقه مع البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب برشلونة المعار إلى بايرن ميونيخ الألماني لم يكون مفيدًا للشياطين الحمر.





قال فيرديناند: "كوتينيو موهبة هائلة، الانتقال مجدداً إلى الدوري الإنجليزي سيكون أمراً جيداً للاعب البالغ من العمر 27 عاماً".





لكن فيرديناند لا يعتقد أن كوتينيو يمكنه تحسين أداء مانشستر يونايتد، موضحاً عبر حسابه على إنستغرام: "في ليفربول كان لاعباً رائعاً، ولكن منذ رحيله عن ليفربول لم يكرر ذلك حتى الآن".





وأضاف: "تعثر في برشلونة، وأخفق في التناغم مع الفريق، ثم أخفق في تقديم عروض مذهلة مع بايرن، العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عبر الانضمام للفريق المناسب سيكون منقذاً له، وهو بحاجة إلى ذلك".





وتابع: "كنت سأقول مانشستر يونايتد هو الفريق المناسب قبل أن يظهر برونو فيرنانديز، لكن الآن لن أقول هذا".





ولدى سؤال فيرديناند عما إذا كان آرسنال الفريق المناسب لكوتينيو الآن، قال: "توتنهام الأنسب للاعب البرازيلي".





وأوضح فيرديناند: "هل سيحسن أداء توتنهام؟ نعم سيفعل بنسبة 100 %، لاعبون مثل هاري كين، وديلي ألي، وسون هيونغ مين، وغيرهم، كلهم يطمحون لانضمام لاعب مثله".



