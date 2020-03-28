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يعالج منذ 2011.. انتحار شاب في قنا

السبت 28/مارس/2020 - 07:01 م
ارشيفية
ارشيفية
بسام عبدالحميد
لقي شاب مصرعه، بعد أن أطلق على نفسه النيران، بقرية القارة التابعة لمركز أبوتشت، شمالي قنا.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارًا، من اللواء أحمد عبد النظير، نائب مدير أمن قنا، بمصرع "أسامة . ا. ح"، 38 عامًا، بطلق ناري، بعد إصابته بحالة اكتئاب، في قرية القارة.

وكشفت تحريات المباحث، برئاسة العميد قرشي عبد المنعم، رئيس فرع البحث الجنائي، أن الشاب حاصل على بكالوريوس تجارة، ويُعالج نفسيا منذ 2011، وأصيب بحالة من الاكتئاب، وأطلق على نفسه النيران، مما أسفر عن مصرعه.

تم نقل الجثة إلى مستشفى أبوتشت العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

فيما عثرت الأجهزة الأمنية بقنا، عصر الأربعاء، على جثة مجهولة الهوية، داخل جوال في ترعة الكلابية بمحافظة قنا.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارًا، بالعثور على جثة مجهولة الهوية، داخل ترعة الكلابية بين قريتي أبنود وكرم عمران.

وكشفت المعاينة الأولية، أن الجثة غير واضحة المعالم، ومقطعة على أجزاء بساطور، وهناك أجزاء منها نهشتها الكلاب، ولم يتم التعرف عليها جثة لرجل أو أنثى.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة، وكشف ملابساتها، وندب الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة.

فيما لقيت ربة منزل مصرعها، مساء الثلاثاء، وأصيب آخرين، في مشاجرة بسبب خلافات على الجيرة بمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبد الحميد، إخطارًا، بمصرع ربة منزل، وإصابة اثنين آخرين، في مشاجرة بسبب خلافات على الجيرة بقرية فاو غرب بدشنا.

انتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد حاتم حفني، وكيل فرع البحث الجنائي، إلى مقر الواقعة، في محاولة للسيطرة على الاشتباكات، وضبط المتهمين، تم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

كما أصيب معلم، بطلقات نارية، في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية السليمات، التابعة لمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارًا، بإصابة محمود أبو الوفا محمد، 40 عامًا، معلم، بطلقات نارية في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتي " الخلابصة والفواطم"، بقرية السليمات التابعة لمركز أبوتشت.انتقلت قوة امنية برئاسة العميد قرشي عبدالمنعم، رئيس فرع البحث الجنائي، في محاولة للسيطرة على الموقف، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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