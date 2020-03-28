كورونا.. الاتحاد الأوروبي يمنح تونس مبلغ مالي لمكافحة الفيروس





قال سفير الاتحاد الأوروبي باتريس بيرغاميني، مساء اليوم السبت، إن "الاتحاد الأوروبي منح تونس 250 مليون يورو كمساعدة على التأقلم مع الآثار الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)".





وتكافح تونس لاحتواء تفشي الفيروس القاتل، بعد أن أعلنت 227 حالة إصابة وست حالات وفاة حتى الآن.



