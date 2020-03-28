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السويدي: رجال الأعمال لديهم رغبة للمشاركة في مكافحة"كورونا"

السبت 28/مارس/2020 - 06:53 م
محمد السويدي
محمد السويدي
الفجر الاقتصادي

كشف محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، اليوم السبت، عن دعمه  لاجراءات  الدولة في مكافحة فيروس كورونا من خلال توفير دعم بقيمة 5 ملايين جنيه لشراء المستلزمات الطبية التى تستخدم في مكافحة هذا الفيروس.

 

وأوضح السويدي خلال اجتماه مع رئيس الوزراء عن أن اتحاد الصناعات سيساهم بـ 5 ملايين جنيه يتم توجيهها لشراء المستلزمات الطبية الخاصة بوزارة الصحة، دعماً لجهود الدولة في مواجهة ڨيروس "كورونا المستجد"، كما أشار إلى رغبة عدد من رجال الأعمال بالمشاركة في توفير المستلزمات الطبية المختلفة، وفي هذا الصدد، وجّه رئيس الوزراء بأن يتم التركيز على شراء أجهزة التنفس الصناعي، مؤكداً : "هذا من أهم احتياجاتنا اليوم



وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً لمتابعة حركة العمل بالمصانع، وبخاصة مصانع المواد الغذائية والأدوية، ومعدلات إتاحة مستلزمات الانتاج بها؛ للاطمئنان على توفير احتياجات المواطنين، في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة، لمعالجة آثار وتداعيات ڨيروس "كورونا المستجد"، وذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات.

وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة استمرار دولاب العمل بالمصانع خلال هذه الفترة؛ حتى تستمر عجلة الانتاج في الدوران، مشيراً إلى أنه لن يتم حظر حركة البضائع، ومستلزمات الانتاج، وأن العمال مستمرون في أداء أعمالهم من أجل توفير الاحتياجات المختلفة للمواطنين.

في الوقت ذاته، شدد رئيس الوزراء على أهمية إلتزام المصانع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها، بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بهذه المصانع، كما شدد على ضرورة تشغيل مصانع المواد والمنتجات الغذائية والأدوية بكامل طاقتها؛ حتى تتمكن من سد الاحتياجات الخاصة بالمواطنين، مؤكداً على أهمية تأمين كافة مستلزمات الإنتاج للمصانع، بغرض إتاحتها بصفة دائمة، حتى لا تتوقف أي صناعة.

من جانبها، أوضحت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنه تم إجراء حصر بالمصانع التي طلبت العمل بنظام الورديات، والتي يُشترط إلتزامها بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، ومعظم هذه المصانع تعمل في مجال الصناعات الغذائية والدوائية، فيما تم الترتيب لآلية عمل هذه المصانع بكامل طاقتها.

ونوهت الوزيرة إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية؛ بهدف السماح لشاحنات نقل المنتجات والمستلزمات وكذا العمال بالتحرك خلال ساعات الحظر، شريطة أن تكون الفواتير الرسمية للشحنات المنقولة برفقة سائق الشاحنة، أو مندوب الشركة المرافق، وفي حال عودة الشاحنات، يكون إذن التسليم هو المستند المطلوب توافره مع الشاحنة.

الكلمات المفتاحية

محمد السويدي فيروس كورونا اتحاد الصناعات أجهزة التنفس الصناعي

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