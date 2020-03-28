أستاذ أمراض صدرية: فيروس كورونا لا يدخل من الشعر أو الجلد

قال الدكتور عادل خطاب، أستاذ الأمراض صدرية بكلية طب جامعة عين شمس، إن هناك فرقا من الجامعات المختلفة تشارك في مستشفيات العزل، وكل الأطباء المتواجدين في مستشفىات العزل في حالة معنوية مرتفعة جدا، ومن أصيب منهم تم شفاؤه.





وأشار "خطاب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، إلى أن فيروس كورونا ظهر في 190 دولة على مستوى العالم، ومنهم دول درجة الحرارة بها مرتفعة، مؤكدا أن منظمة الصحة العالمية هى الجهة الوحيدة التي تجزم بأثير الحرارة على الفيروس.





وأوضح أستاذ الأمراض صدرية بكلية طب جامعة عين شمس، أن غسل الأقمشة في درجة الحرارة عالية من شأنه القضاء على الفيروس، لافتا إلى أنه إذا تعذر غسل الملابس يمكن كيها، أو نشرها في الشمس لمدة ساعة، مضيفا: "الفيروس مش هيدخل لا من الشعر ولا من الجلد".





وأضاف أن معدل الإصابة اليومية في مصر جيد، ومعدل الوفيات بلغ 5.5%، وهو ليس معدل كبير، منوها بأن ما تردد بشأن أن من حصل على تطعيم الدرن أقل عرضة للإصابة بالفيروس ليست حقيقة مؤكدة، وتجرى أبحاث حول الأمر.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 147 حالة.





وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 14 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، من ضمنهم 11 مصريًا و3 فرنسيين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 116 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 147 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





وأوضح أنه تم تسجيل 41 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أمريكي الجنسية و40 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم سيدة ألمانية تبلغ من العمر ٧٥ عامًا، و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين ٥٠ عامًا و٦٥ عامًا من محافظتي القاهرة ودمياط.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 536 حالة من ضمنهم 116 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و30 حالة وفاة.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



