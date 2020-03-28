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أحمد الشيخ: اللعب في الأهلي مختلف عن أي ناد في مصر لهذه الأسباب

السبت 28/مارس/2020 - 07:11 م
بوابة الفجر
علي نبوي
يرى أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن اللعب في النادي الأهلي أو الزمالك مختلف تمامًا عن أي ناد أخر داخل مصر.

الشيخ قال في تصريحات عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" :"مع احترامي لأي ناد في مصر الوضع يكون مختلف تماما في اللعب داخل الأهلي والزمالك".

وأضاف :"التدريب يكون مختلف ونوعية المدربين، بجانب ضغط الجماهير وتسليط الضوء من قبل الإعلام".

وتابع :"الأهلي أكبر الأندية في مصر والوطن العربي وبالتالي الوضع يكون مختلف، مع احترامي لأي ناد في مصر".

وواصل :"الفكرة في الأندية الأخرى أن اللاعب يلعب وهو مرتاح ولا يوجد أي ضغوط عليه وليس هناك جماهير تنتقده".

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الفجر الشيخ الأهلي أحمد الشيخ

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