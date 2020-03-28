المطربة سمر تشارك في حملة "خليك في البيت"

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مع انتشار فيروس كورونا في أنحاء دول العالم والتزام الناس في بيوتهم للوقاية من الفيروس، شاركت المطربة سمر في حملة "خليك فى البيت" ونشرت فيديو لها من منزلها على صفحاتها الرسمية الخاصة على مواقع التوصل الاجتماعي "فيس بوك" و"انستجرام".



وناشدت الجميع بالبقاء في البيت وقالت إن الأيام القادمة هي الأسوأ ويجب علينا أن نحمى انفسنا ونحمى بلدنا من الفيروس ونصحت بممارسة الرياضة اوالغناء اوالرقص فى حالة الشعور بالضيق.



ومن ناحية أخرى طرحت سمر فيديو كليب جديد منذ 10 أيام بعنوان"بنت الاصول" كلمات رضا المصرى وألحان فارس فهمى وتوزيع أشرف البرنس ومن إخراج اليوم الشايب ويواصل الكليب النجاح واقترب من تحقيق المليون الأول من المشاهدة.