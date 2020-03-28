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حسام داغر لـ الفجر الفني: أقضي فترة الحظر في استكمال كتابي وهذا هو موعد طرحه

السبت 28/مارس/2020 - 11:23 م
حسام داغر
حسام داغر
لمياء علي
قال الفنان حسام داغر إنه يستغل وقت فراغه خلال فترة الحظر في استكمال كتابه الجديد والذي حمل عنوان ستوديو الممثلين.

وأضاف حسام داغر في تصريح خاص للفجر الفني أنه قد انتهى من 50% من كتابه الجديد، وكان من المفترض أن يسلمه ويتم طرحه بمعرض الكتاب الماضي.

وتابع داغر قائلًا: لكن لظروف تعب والدتي و دخولها المستشفي و بعد ذلك جاءت ظروف وفاتهاوتم تأجيل كل شيء و حاليًا دار النشر مش هتنتظر المعرض القادم هينزل بعد رمضان ان شاء الله.

جدير بالذكر أن حسام داغر كان قد أعلن عن كتابه الجديد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا: الحمدلله بستفيد من الوقت الطويل في العزل و الحظر المنزلي و قررت استكمال كتابي ( استوديو الممثلين ) الي بتكلم فيه عن مناهج التمثيل المختلفة و منهج سانفورد ميزنر للتمثيل السينمائي و قراءات في افلام مختلفه و صناعة السينما بشكل عام بعد فترة توقف لظروفي الفتره الماضيه و ان شاء الله بعد الطباعه يتم الاعلان عنه.

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