ليلى عز العرب لـ"الفجر الفني": هذه نصيحتي للشعب المصري للوقاية من فيروس كورونا

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كشفت الفنانة ليلى عز العرب، عن تأثرها الشديد بما حدث من انتشار فيروس كورونا، والذي يشكل مصدر قلق كبير لكل بلدان العالم خلال الفترة الراهنة.



وجهت ليلى، في تصريح خاص لـ"ا لفجر الفني "، مجموعة كبيرة من النصائح للشعب المصري للوقاية من فيروس كورونا قائلة:"خلي بالكوا على نفسكوا وعلى حبايبكوا من خلال أتباع جميع الإرشادات التي واجهتها وزارة الصحة وهي الإلتزام بحظر التجول وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى وتعقيم أنفسهم جيدًا ومنازلهم لأن هذا الفيروس خطير جدًا ولا يوجد له علاج لذلك لا يجب علينا أن نستهين بهذا الوباء.



وأضافت:"بقضي يومي بالاستمتاع مع عائلتي في المنزل، واتمنى أن تمر هذه الازمة على خير وأن يحفظ الجميع من هذا الوباء".



يذكر أن آخر أعمال ليلى عز العرب، مسلسل "قوت القلوب"، الذي يعرض حاليًا على أحدى الشاشات الفضائية، وتدور أحداثة في إطار أجتماعي، وشارك في البطولة الفنانة ماجدة زكي ومحمد أنور ونيرمين ماهر، وينتمي المسلسل لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة ذات 60 حلقة.