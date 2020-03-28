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وائل الإبراشي يدعو الشعب المصري بتخصيص ساعة للتصفيق للأطباء

السبت 28/مارس/2020 - 11:46 م
وائل الإبراشي
وائل الإبراشي
مي مرسي
دعا الاعلامي الكبير وائل الإبراشي، الشعب المصري إلى تخصيص ساعة في اليوم للتصفيق لأطقم الأطباء والممرضين والمساعدين في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد، ولما يتحمله هؤلاء من مقاسي بسبب أزمة كورونا التي تنتشر في العالم بأكمله، وذالك من خلال برنامج "التاسعة" المذاع على قناة الأولى المصرية.

واقترح "الإبراشي" هذه الفكرة كا نوع من أنواع التقدير ل"الجيش الأبيض" وهم الأطباء والممرضين وأيضا إداريين المستشفيات التي تتلقى مرضى فيروس كورونا وما يعانيه هؤلاء من أزمة في النوم وتعرضهم للخطر بسبب وجودهم في موقع الخطر بجانب مرضى فيروس كورونا مما يجعلهم يستحقو هذا التقدير البسيط.


وتمر جميع البلاد هذه الفترة من أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد،وتقوم الحكومات في جميع البلاد باتخاذ القرارات الصارمة للحد من انتشار هذا الفيروس المميت،ومنها ما قامت به الوزارة بإقامة حظر التجول وغلق للمحلات والمقاهي والمولات والسينيمات وكل أماكن التجمع للحد من الإختلاط.

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وائل الابراشي فيروس كورونا دعوة للتصفيق للأطباء ازمة فيروس كورونا

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