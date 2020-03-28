الإسماعيلي يوضح موقفه من رحيل نجم الفريق للزمالك وموقف باهر المحمدي





اثيرت خلال الفترة الماضية أنباء حول رحيل عدد من نجوم نادي الإسماعيلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، مثل المدافع باهر المحمدي ومهاجم الفريق التونسي فخر الدين بن يوسف.





وكشف صبري المنياوي، مدير الكرة بنادي الإسماعيلي، حقيقة دخول ناديي الأهلي والزمالك في مفاوضات مع باهر المحمدي وفخر الدين بن يوسف، على الترتيب.





وأكد صبري المنياوي في مداخلة عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "مجلس الإسماعيلي قبل بداية الموسم اجتمع بجميع اللاعبين وقال لهم نصا مش عاوزين حد يفكر في حاجة وأنه يمشي ولكن يجب أن يكون التفكير في الفوز فقط وإسعاد الجماهير".









وتابع :" باهر المحدي هو كابتن الإسماعيلي وأعتقد أنه لن يرحل قبل أن يقدم الإسماعيلي نتائج جيدة ويصبح مستقرا".





وعن مفاوضات الزمالك مع فخر الدين بن يوسف: "اللاعب مرتبط بعقد مع الإسماعيلي ينتهي بنهاية الموسم فعقده 6 شهور، والاولوية للتجديد إلى الدروايش".



