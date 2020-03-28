Advertisements

"الأعلى للجامعات" يكشف حقيقة إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني

السبت 28/مارس/2020 - 11:24 م
بوابة الفجر
أية حمروشي
نفى المجلس الأعلى للجامعات، ما يتداوله البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، ونقل طلاب فرق النقل (الأولي والثانية والثالثة) للفرقة الأعلى، مع ترحيل مواد الترم الثاني للعام الدراسي المقبل، مؤكدا على قراراته الصادرة بتاريخ ٢١ مارس ٢٠٢٠ في هذا الشأن.

ويناشد المجلس الأعلى للجامعات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق وتؤدي إلى إثارة البلبلة، وتفاديًا للوقوع تحت طائلة المسائلة القانونية، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، علما بأن جميع الأخبار والبيانات الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات تنشر عبر الصفحة الرسمية للوزارة الفيس بوك: اضغط هنا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، السبت، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 161 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 5 حالات لمصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 121 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 161 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أردني الجنسية و39 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم رجل إيطالي يبلغ من العمر 73 عامًا، و 5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 57 عامًا و78 عامًا من محافظات القاهرة، دمياط، المنيا، وبورسعيد.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 576 حالة من ضمنهم 121 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و36 حالة وفاة.

وأكد المتحدث مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

الكلمات المفتاحية

كورونا بوابة الفجر امتحانات الفجر الصحة الاعلى للجامعات

أخبار تهمك

فايلر يرفض التراجع ويصر على طرد نجم جديد خارج الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يصدم رمضان صبحي ويرصد التعاقد مع خليفة "صلاح"

منذ حوالي 4 ساعات

وفاة أول مذيعة عربية بعد إصابتها بفيروس كورونا

منذ ساعة

نجم بيراميدز يصفع الزمالك ويختار الانتقال للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة توجه رسالة إلى الشعب المصري

منذ ساعة و 16 دقيقة

بسبب وعد الأهلي "الفنكوش".. مؤمن زكريا ينفجر

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة عزل بعض القرى بسبب كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

صفقة مفاجئة.. الأهلي يضحي بنجمه لضم هدف فايلر الأول

منذ ساعتين و 22 دقيقة

أخبار ريال مدريد اليوم السبت 28 مارس: زيدان يطرد 8 نجوم.. نجم مانشستر سيتي يصدم برشلونة ويختار اللعب للريال.. أزمة كبرى بسبب كورونا بطلها راموس

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحسم موقفه من رحيل كهربا إلى الدوري السعودي

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة مدوية

منذ ساعتين و 46 دقيقة

"الصحة": خبر عزل قريتين بالمنيا صحيح.. ولكن

منذ حوالي 3 ساعات

أول صدام بين الأهلي وفايلر

منذ حوالي 6 ساعات

بفرمان من الخطيب.. نجم الأهلي ممنوع من الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

وزيرة الصحة تكشف حقيقة تجهيز المدارس لاستقبال المصابين بالكورونا

منذ ساعة

يتأثر بالحرارة والرطوبة وهناك بارقة أمل.. طبيب يزف بشرى عن كورونا

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:01 م

وزيرة الصحة تكشف حقيقة تجهيز المدارس لاستقبال المصابين بالكورونا

"الصحة": خبر عزل قريتين بالمنيا صحيح.. ولكن

09:06 م

عاجل.. وزيرة الصحة توجه رسالة إلى الشعب المصري

10:48 م

نجم بيراميدز يصفع الزمالك ويختار الانتقال للأهلي

07:22 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة مدوية

09:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية