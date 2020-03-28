الريال والبرسا في خطر.. باريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مع نجم نابولي





يرغب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في التعاقد مع نجم نادي نابولي الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.





وأشارت تقارير إسبانية حسب ESPN، إن كوليبالي مدافع نادي نابولي الإيطالي أصبح قريب من الرحيل عن فريقه في الصيف القادم بعد تلقي العديد من العروض الكبرى.





وأوضحت التقارير الصحفية إلى أن فريق باريس سان جيرمان يستهدف ضم كوليبالي في الصيف، وسوف يقدم عرضا كبيرا للسنغالي خلال الفترة القادمة.





وينتهي عقد كاليدو كوليبالي مع فريق نابولي في صيف موسم 2023.



