نجوى كرم لـ الفجر الفني: أقرأ كتب طبية لتقوية المناعة وهذه نصيحتي للجمهور للوقاية من كورونا

Advertisements

قالت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم إن علينا جميعًا الإلتزام بنصائح منظمة الصحة والجلوس في المنزل وذلك للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي بات يهدد أمن وسلامة شعوب العالم.



وتحدثت نجوى كرم في تصريح خاص للفجر الفني عن تفاصيل روتينها اليومي خلال فترة التواجد بالمنزل، وقالت إنها تمارس التمارين الرياضية وتقوم بقراءة الكتب الطبية المفيدة لمعرفة كيفية تقوية الجهاز المناعي.



وأضافت نجوى كرم أنها تتناول أيضًا وجبات صحية غذائية وتشاهد الأفلام لكي تقضي على أوقات الملل والفراغ.



وتوجهت كرم من خلال الفجر الفني بنصيحة لكل الجمهور، بأن يلتزموا المنازل حتى نتخلص من هذا الوباء العالمي الذي جعل العالم كله يركع وعلينا أن نقوى ونلتزم بالتعبئة العامة من أجل وطننا وأهالينا وأنفسنا.



جدير بالذكر أن نجوى كرم تشارك في برنامج ذا فويس سينيور، ضمن أعضاء لجنة التحكيم والتي تضم أيضًا كلًا من الفنان هاني شاكر والديڤا سميرة سعيد والفنان ملحم زين.



ويتضمن البرنامج 4 حلقات فقط، وذلك لأنه يختص بمواهب الأشخاص كبار السن فالأعداد ليست كثيرة ومن المقرر أن يضم كل فرد من أعضاء لجنة التحكيم 4 مواهب يتأهلوا معه للمراحل النهائية القادمة.



