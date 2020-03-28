Advertisements

نجوى كرم لـ الفجر الفني: أقرأ كتب طبية لتقوية المناعة وهذه نصيحتي للجمهور للوقاية من كورونا

السبت 28/مارس/2020 - 11:34 م
نجوى كرم.
نجوى كرم.
لمياء علي
قالت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم إن علينا جميعًا الإلتزام بنصائح منظمة الصحة والجلوس في المنزل وذلك للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي بات يهدد أمن وسلامة شعوب العالم.

وتحدثت نجوى كرم في تصريح خاص للفجر الفني عن تفاصيل روتينها اليومي خلال فترة التواجد بالمنزل، وقالت إنها تمارس التمارين الرياضية وتقوم بقراءة الكتب الطبية المفيدة لمعرفة كيفية تقوية الجهاز المناعي.

وأضافت نجوى كرم أنها تتناول أيضًا وجبات صحية غذائية وتشاهد الأفلام لكي تقضي على أوقات الملل والفراغ.

وتوجهت كرم من خلال الفجر الفني بنصيحة لكل الجمهور، بأن يلتزموا المنازل حتى نتخلص من هذا الوباء العالمي الذي جعل العالم كله يركع وعلينا أن نقوى ونلتزم بالتعبئة العامة من أجل وطننا وأهالينا وأنفسنا.

جدير بالذكر أن نجوى كرم تشارك في برنامج ذا فويس سينيور، ضمن أعضاء لجنة التحكيم والتي تضم أيضًا كلًا من الفنان هاني شاكر والديڤا سميرة سعيد والفنان ملحم زين.

ويتضمن البرنامج 4 حلقات فقط، وذلك لأنه يختص بمواهب الأشخاص كبار السن فالأعداد ليست كثيرة ومن المقرر أن يضم كل فرد من أعضاء لجنة التحكيم 4 مواهب يتأهلوا معه للمراحل النهائية القادمة.

الكلمات المفتاحية

مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل عادل امام فيروس كورونا بفيروس افلام جديدة اغاني جديدة اخبار الفن ألبوم عمرو دياب

أخبار تهمك

أخبار ريال مدريد اليوم السبت 28 مارس: زيدان يطرد 8 نجوم.. نجم مانشستر سيتي يصدم برشلونة ويختار اللعب للريال.. أزمة كبرى بسبب كورونا بطلها راموس

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحسم موقفه من رحيل كهربا إلى الدوري السعودي

منذ ساعة و 22 دقيقة

فايلر يرفض التراجع ويصر على طرد نجم جديد خارج الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يصدم رمضان صبحي ويرصد التعاقد مع خليفة "صلاح"

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة مفاجئة.. الأهلي يضحي بنجمه لضم هدف فايلر الأول

منذ ساعتين و 18 دقيقة

بسبب وعد الأهلي "الفنكوش".. مؤمن زكريا ينفجر

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة عزل بعض القرى بسبب كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

وزيرة الصحة تكشف حقيقة تجهيز المدارس لاستقبال المصابين بالكورونا

منذ ساعة

نجم بيراميدز يصفع الزمالك ويختار الانتقال للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة توجه رسالة إلى الشعب المصري

منذ ساعة و 12 دقيقة

أول صدام بين الأهلي وفايلر

منذ حوالي 6 ساعات

بفرمان من الخطيب.. نجم الأهلي ممنوع من الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة": خبر عزل قريتين بالمنيا صحيح.. ولكن

منذ ساعتين و 54 دقيقة

وفاة أول مذيعة عربية بعد إصابتها بفيروس كورونا

منذ ساعة

يتأثر بالحرارة والرطوبة وهناك بارقة أمل.. طبيب يزف بشرى عن كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة مدوية

منذ ساعتين و 42 دقيقة

موضوعات متعلقة

خاص - "الفجر الفني" ينفرد بنشر موعد عرض برنامج "The voice senior"

ملحم زين سعيد بتجربته في The Voice Senior.. ويؤكد: المواهب خطيرة

الإعلامية أنابيلا هلال لـ"الفجر الفني": انتهيت من تصوير The Voice Senior.. ولجنة التحكيم "مهضومين"

أنابيلا هلال لـ"الفجر الفني": وجودي في The Voice Kids سيكون مفاجأة.. ولن أتخلى عن محطة الـ MTV

بمناسبة عيد الحب.. نجوى كرم تكشف لـ الفجر الفني عن الصفات التي تكرهها في الرجل

خاص.. الفجر الفني يكشف عن سر بكاء نجوى كرم أثناء الاحتفال بعيد ميلادها

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:01 م

وزيرة الصحة تكشف حقيقة تجهيز المدارس لاستقبال المصابين بالكورونا

"الصحة": خبر عزل قريتين بالمنيا صحيح.. ولكن

09:06 م

عاجل.. وزيرة الصحة توجه رسالة إلى الشعب المصري

10:48 م

نجم بيراميدز يصفع الزمالك ويختار الانتقال للأهلي

07:22 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة مدوية

09:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية