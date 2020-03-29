الحلقة الأخيرة من "بنات موسى" أولى حكايات "إلا أنا" تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

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أشعلت الحلقة الأخيرة من حكاية "بنات موسى" أولى حكايات مسلسل "إلا أنا"مواقع التواصل الاجتماعي حيث توالت التعليقات وكتابات الجمهور عن الحكاية وما تطرحه من قضية مهمة مازالت تحدث حتى يومنا هذا.يشار إلى أن المسلسل من إنتاج شركتي سينرجي وأروما ستوديوز ويلعب بطولة هذه الحكاية كل من النجوم وفاء عامر وصبري فواز وكمال ابو رية ومحمد عز والفنانة القديرة نادية رشاد والفنانة صفاء جلال والفنانين الشباب ديانا هاشم وهاجر عفيفى وشاهيستا سعد ومجدي السباعى ومصطفى عبد السلام وفتحي سالم، وهي من تأليف امين جمال ومحمد محرز وإخراج محمد أسامة.مسلسل "إلا أنا" هو مسلسل مكون من ٦٠ حلقة من وفكرة للكاتب يسرى الفخرانى، لمجموعة من القصص المستقلة، مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يشتمل على٦ بطلات، ٦ مسلسلات، وكل مسلسل في ١٠ حلقات، ودراما الحكايات مستوحاة من إحداث وقصص حقيقية، تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة.