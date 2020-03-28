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عرض خرافي من بيراميدز لضم نجم الأهلي

السبت 28/مارس/2020 - 11:31 م
الأهلي
الأهلي
محمد جمال

يسعي نادي بيراميدز للتعاقد مع نجم الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة. 

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي نادي بيراميدز يواصلون ضغطهم علي أحمد فتحي لاعب الأهلي من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل انتهاء عقده مع الاهلي بنهاية الموسم الجاري. 

وأكد عمر ربيع ياسين عبر برنامجه نمبر وان على قناة النهار: "مسؤولو بيراميدز عرضوا علي اللاعب 45 مليون جنيه في الثلاث مواسم بواقع 15 مليون جنيه في الموسم الواحد".

ويعقد أحمد فتحي جلسة مع لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح الاثنين المقبل من أجل التفاوض حول العقد الجديد.

الكلمات المفتاحية

فتحي بيراميدز الفجر الأهلي

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