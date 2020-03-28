شوبير: كنت الرجل الأقوى داخل الجبلاية في فترة رئاسة سمير زاهر

قال الإعلامي أحمد شوبير بأن فترة تواجده في الاتحاد المصري لكرة القدم أثناء رئاسة سمير زاهر كانت منضبطة للغاية.

وواصل :"البرنامج الثاني الذي كان في فترة الكابتن سمير زاهر كانت هي هيكلة الاتحاد المصري، وكنت فعلا الرجل الأقوى داخل الجبلاية".

وزاد :"فوجئت بأن هناك مجموعة من أعضاء المجلس يرغبون في رحيله، وزعلت منه بسبب قيام أحد الموظفين في النادي بإرسال فاكس إلى الاتحاد الدولي "فيفا" دون علم مجلس الإدارة".

وأشار :"هذه الفترة هي من أكثر الفترات إداريا منضبطة داخل اتحاد الكرة وسرنا بشكل مميز للغاية".

وأوضح :"علاقتي جيدة بمجدي عبد الغني.. كل من زاملني داخل الملعب هو صديقي، هذه هي قاعدة عامة، باستنثاء اثنين أو ثلاثة".