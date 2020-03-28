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شوبير: كنت الرجل الأقوى داخل الجبلاية في فترة رئاسة سمير زاهر
السبت 28/مارس/2020 - 11:33 م
علي نبوي
قال الإعلامي أحمد
شوبير بأن فترة تواجده في الاتحاد المصري لكرة القدم أثناء رئاسة سمير زاهر كانت منضبطة
للغاية.
وواصل :"البرنامج
الثاني الذي كان في فترة الكابتن سمير زاهر كانت هي هيكلة الاتحاد المصري، وكنت فعلا
الرجل الأقوى داخل الجبلاية".
وزاد :"فوجئت
بأن هناك مجموعة من أعضاء المجلس يرغبون في رحيله، وزعلت منه بسبب قيام أحد الموظفين
في النادي بإرسال فاكس إلى الاتحاد الدولي "فيفا" دون علم مجلس الإدارة".
وأشار :"هذه
الفترة هي من أكثر الفترات إداريا منضبطة داخل اتحاد الكرة وسرنا بشكل مميز للغاية".
وأوضح :"علاقتي
جيدة بمجدي عبد الغني.. كل من زاملني داخل الملعب هو صديقي، هذه هي قاعدة عامة، باستنثاء
اثنين أو ثلاثة".
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