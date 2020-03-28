Advertisements

شوبير: كنت الرجل الأقوى داخل الجبلاية في فترة رئاسة سمير زاهر

السبت 28/مارس/2020 - 11:33 م
بوابة الفجر
علي نبوي

 

قال الإعلامي أحمد شوبير بأن فترة تواجده في الاتحاد المصري لكرة القدم أثناء رئاسة سمير زاهر كانت منضبطة للغاية.

 

وواصل :"البرنامج الثاني الذي كان في فترة الكابتن سمير زاهر كانت هي هيكلة الاتحاد المصري، وكنت فعلا الرجل الأقوى داخل الجبلاية".

 

وزاد :"فوجئت بأن هناك مجموعة من أعضاء المجلس يرغبون في رحيله، وزعلت منه بسبب قيام أحد الموظفين في النادي بإرسال فاكس إلى الاتحاد الدولي "فيفا" دون علم مجلس الإدارة".

 

وأشار :"هذه الفترة هي من أكثر الفترات إداريا منضبطة داخل اتحاد الكرة وسرنا بشكل مميز للغاية".

 

وأوضح :"علاقتي جيدة بمجدي عبد الغني.. كل من زاملني داخل الملعب هو صديقي، هذه هي قاعدة عامة، باستنثاء اثنين أو ثلاثة".

أخبار تهمك

فايلر يرفض التراجع ويصر على طرد نجم جديد خارج الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة": خبر عزل قريتين بالمنيا صحيح.. ولكن

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم السبت 28 مارس: زيدان يطرد 8 نجوم.. نجم مانشستر سيتي يصدم برشلونة ويختار اللعب للريال.. أزمة كبرى بسبب كورونا بطلها راموس

منذ أقل من ساعتين

وزيرة الصحة تكشف حقيقة تجهيز المدارس لاستقبال المصابين بالكورونا

منذ ساعة

نجم بيراميدز يصفع الزمالك ويختار الانتقال للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أول صدام بين الأهلي وفايلر

منذ حوالي 6 ساعات

بفرمان من الخطيب.. نجم الأهلي ممنوع من الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

بسبب وعد الأهلي "الفنكوش".. مؤمن زكريا ينفجر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة مدوية

منذ ساعتين و 44 دقيقة

وفاة أول مذيعة عربية بعد إصابتها بفيروس كورونا

منذ ساعة

الأهلي يحسم موقفه من رحيل كهربا إلى الدوري السعودي

منذ ساعة و 24 دقيقة

صفقة مفاجئة.. الأهلي يضحي بنجمه لضم هدف فايلر الأول

منذ ساعتين و 20 دقيقة

الأهلي يصدم رمضان صبحي ويرصد التعاقد مع خليفة "صلاح"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة توجه رسالة إلى الشعب المصري

منذ ساعة و 14 دقيقة

يتأثر بالحرارة والرطوبة وهناك بارقة أمل.. طبيب يزف بشرى عن كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

حقيقة عزل بعض القرى بسبب كورونا

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:01 م

وزيرة الصحة تكشف حقيقة تجهيز المدارس لاستقبال المصابين بالكورونا

"الصحة": خبر عزل قريتين بالمنيا صحيح.. ولكن

09:06 م

عاجل.. وزيرة الصحة توجه رسالة إلى الشعب المصري

10:48 م

نجم بيراميدز يصفع الزمالك ويختار الانتقال للأهلي

07:22 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة مدوية

09:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية