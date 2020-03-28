شوبير: لا أحب مبدأ الخصومة مع أحد

أوضح الإعلامي أحمد شوبير السبب وراء تواجده في منصب نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم في عام 2019.





وقال في تصريحات تلفزيونية :"أحب العمل داخل اتحاد الكرة وعلاقتي بأعضاء الجمعية العمومية مميزة".





وأضاف :"سيف زاهر تحدث معي وهو شخصية محترمة للغاية وأكد لي بأن الاتحاد في حاجة له".





وزاد :"أبلغته بأن يتحدث مع المهندس هاني أبو ريدة من أجل وضع أسس، وأكد بأنه أبو ريدة يرحب بتواجدي في الاتحاد وتم الاتفاق على كافة الأسس".





وأشار :"سيف أبلغني بان هناك عدة مشاكل داخل الاتحاد والبعض أكد لي بأنني الأمل الأخير في حل هذه المشاكل".





وتابع :"ليس لدي خصومة مع أحد ولكن هي مواقف، لا أحب مبدأ الخصومة مع أحد.. لكني لن أتعامل معه في أمور أخرى".



