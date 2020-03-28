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حسين فهمي مطلوب على جوجل بعد تصريحات شقيقه لـ "سهرانين"

السبت 28/مارس/2020 - 11:32 م
حسين فهمي
حسين فهمي
تصدر الفنان المصري الجميل حسين فهمي "الواد التقيل" كما أطلقت عليه الراحلة سعاد حسني "سندريلا" السينما المصرية والعربية، "ترند" محرك البحث جوجل، عقب ظهور شقيقه في برنامج "سهرانين".

حسين فهمي يتصدر 

وحل شقيق حسين فهمي النجم الكبير مصطفى ضيفًا على برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان الإعلامي أمير كرارة، والمذاع عبر فضائية "ON E".

حسين فهمي وشقيقه

وفاجأ الفنان الكبير مثطفى فهمي الجميع بتصريحات مثيرة عن شقيقه الجميل حسين فهمي قادته إلى أن أصبح مطلوبًا على جوجل، وسط إعجاب الجميع بروح الأشقاء.

حسين فهمي يعود للأضواء

وزاد البحث عن النجم حسين فهمي عقب ظهور شقيقه مصطفى الشقيق الأصغر له، في اللقاء الذي جمع بينه وبين ديانا كرزون النجمة الأردنية وكرارة.

حسين فهمي الأجمل

وقال مصطفى لبرنامج "سهرانين" إن شقيقه الأكبر حسين فهمي أجمل منه بمراحل، لا العكس، وهي الروح المعتادة بين الشقيقين الذين ارتبطا ببعضهما البعض ولم يتفرقا إلى الآن.

حسين فهمي "شقي"

وأضاف شقيق حسين فهمي الأصغر إن شقيقه مصدر للأمل والطاقة الإيجابية والحيوية الدائمة له في حياته، واصفًا إياه بـ "الفرفوش"، والذي يبتسم دائمًا ولا يعطي تعقيدات الحياة أية أهمية.

حسين فهمي "يصدر" مصطفى

واعتاد النجم حسين فهمي، أن يصدر شقيقه الأصغر مصطفى لأية موضوعات تؤرقه ولا يحب الخوض فيها والإجابة عنها، حيث يقول "روح لمصطفى يقولك"، وهذا أمر يعتاده منذ الصغر، بحسب تصريحات مصطفى فهمي.

حسين فهمي جرئ

وأشار مصطفى إلى أن شقيقه حسين فهمي، كان أكثر جرأة منه، وسافر كثرًا متفوقًا عليه، مختتمًا: "كان أشقى مني".




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مصطفى فهمي سهرانين حسين فهمي الفنان حسين فهمي

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