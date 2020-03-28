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سيناريو "التعليم" لإنقاذ الشهادتين الإعدادية والثانوية الجديدة من وباء "كورونا"

السبت 28/مارس/2020 - 11:34 م
الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم
الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم
العدد الورقي - مصطفى يسري
تدرس وزارة التربية والتعليم اتخاذ إجراءات جديدة نهاية الأسبوع الجارى بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية، للوصول لقرار يرضى جميع الأطراف فى ظل الأوضاع الحالية المتمثلة فى انتشار فيروس كورونا حول العالم.

وبحسب المعلومات فإن الوزارة لديها أكثر من مقترح بشأن الشهادة الإعدادية، المقترح الأول بإتمام الامتحانات من المنازل عبر الإنترنت، مع عمل الطلاب بحث، وهو أمر يتم دراسة مدى قانونيته، وهل يجوز أم لا، وهل ستتمكن المديريات التعليمية من تطبيقه، خاصة أن العديد من الطلاب ليس لديهم إنترنت لاسيما فى القرى والنجوع، ما قد يعوق تطبيق المقترح.

وينص المقترح على إجراء الطلاب بحث واحتساب درجات النجاح حتى يتمكن الطلاب من دخول المرحلة الثانوية.

وطبقا للمعلومات فإن المقترح الأول رغم صعوبة تطبيقه إلا أنه الأقرب من حيث المنطق تماشياً مع الظروف الحالية.

أما المقترح الثانى فينص على خوض الطلاب امتحانات الشهادة الإعدادية بدون المواد التى لا تضاف للمجموع حتى يتم تقليل أيام الامتحانات والاختلاط والنزول للشوارع، وهو أيضاً مقترح محل دراسة من قبل مختلف الجهات المعنية باتخاذ القرار بعد تقدير الظروف الراهنة والأضاع التى تمر بها مصر.

وفيما يخص الثانوية العامة هناك مقترح بحذف المواد التى تضاف للمجموع من الامتحانات، بحيث تقتصر على المواد الأساسية وحذف باقى المواد، وهو أمر يلقى قبولاً من قبل جميع الأطراف لتقليل الاحتكاك وعدد الأيام، وهو مقترح أصبح من المؤكد تطبيقه خلال الأيام المقبلة.

وبحسب المعلومات فإن الوزارة تعمل على جميع المستويات للوصول لحلول ترضى جميع الأطراف، وعدم التأثير على مستقبل الطلاب وأى إخلال بالمناهج التى يتم تدريسها، كما ستراعى الوزارة عند وضع الامتحانات الاعتماد بشكل كبير على ما تم تدريسه قبل شهر مارس، حتى لا يظلم الطلاب.

وطبقا للمعلومات فإن «التعليم» ستعمل على إيجاد حلول لطلاب المدارس «الاى جي» وغيرها من المدارس التى لا يطبق عليها قرارات الوزارة، وإن كان هناك عدد كبير من مدارس الإنترناشيونال بدأت فى تطبيق التعليم عن بعد لحل الأزمة الحالية.

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