Advertisements

مستشار رئيس الجمهورية: جاهزون للتعامل مع "كورونا" حال تطور الوضع

الأحد 29/مارس/2020 - 12:39 ص
محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين
كساب أحـمـد
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إن 85% من الحالات المصابة بفيروس كورونا تشفى بعلاج بسيط، ولكن القلق عند إصابة أصحاب الأعمار الكبيرة الذين يعانون من أمراض معينة.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن جميع الجهات جاهزة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا حال تطور الوضع أكثر من ذلك بكثير، مضيفًا أن أدوية الملاريا ثبت فاعلتها للعلاج فيروس كورونا، ولذلك حدث تكالب على شرائها خلال الفترة الأخيرة من قبل بعض المواطنين.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية: "أرجوا عدم تناول أي مواطن أي علاج من تلقاء نفسه، دون الرجوع إلى الطبيب، لأن هذا قد يؤدي إلى فشل كلوي أو كبدي أو أمراض خطيرة جدًا"

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 161 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 5 حالات لمصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 121 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 161 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أردني الجنسية و39 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم رجل إيطالي يبلغ من العمر 73 عامًا، و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 57 عامًا و78 عامًا من محافظات القاهرة، دمياط، المنيا، وبورسعيد.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 576 حالة من ضمنهم 121 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و36 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

الكلمات المفتاحية

مصابين كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر بفيروس الفجر ازمة فيروس كورونا أدوية الملاريا

أخبار تهمك

عاجل.. وزيرة الصحة توجه رسالة إلى الشعب المصري

منذ ساعتين و 21 دقيقة

أول صدام بين الأهلي وفايلر

منذ حوالي 7 ساعات

يتأثر بالحرارة والرطوبة وهناك بارقة أمل.. طبيب يزف بشرى عن كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

"الصحة": خبر عزل قريتين بالمنيا صحيح.. ولكن

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم السبت 28 مارس: زيدان يطرد 8 نجوم.. نجم مانشستر سيتي يصدم برشلونة ويختار اللعب للريال.. أزمة كبرى بسبب كورونا بطلها راموس

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة عزل بعض القرى بسبب كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

بفرمان من الخطيب.. نجم الأهلي ممنوع من الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

نجم بيراميدز يصفع الزمالك ويختار الانتقال للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بسبب وعد الأهلي "الفنكوش".. مؤمن زكريا ينفجر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة تفجر مفاجأة بشأن نصف وفيات كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يحسم موقفه من رحيل كهربا إلى الدوري السعودي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

فايلر يرفض التراجع ويصر على طرد نجم جديد خارج الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

وزيرة الصحة تكشف حقيقة تجهيز المدارس لاستقبال المصابين بالكورونا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الأهلي يصدم رمضان صبحي ويرصد التعاقد مع خليفة "صلاح"

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة": عزل قرى في 10 محافظات لمنع انتشار كورونا

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة مدوية

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

السيسي يعلق على تكالب المواطنين لشراء السلع بسبب أزمة كورونا

عاجل.. ترامب يصدم 170 دولة بسبب فيروس كورونا

"الصحة" تكشف الاستعدادات للسيناريو الثالث في مواجهة فيروس كورونا

هل يصاب الإنسان بكورونا مرتين؟.. مستشار الرئيس للصحة يجيب

مستشار الرئيس: نجهز مستشفيات جديدة لاستقبال مصابى كورونا

مستشار الرئيس يكشف تأثير ارتفاع الحرارة على فيروس كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:01 م

وزيرة الصحة تكشف حقيقة تجهيز المدارس لاستقبال المصابين بالكورونا

"الصحة": خبر عزل قريتين بالمنيا صحيح.. ولكن

09:06 م

نجم بيراميدز يصفع الزمالك ويختار الانتقال للأهلي

07:22 م

"الصحة": عزل قرى في 10 محافظات لمنع انتشار كورونا

11:50 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة مدوية

09:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية