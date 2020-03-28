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نجم الإسماعيلي يكشف كواليس شكه بإصابته بفيروس كورونا

السبت 28/مارس/2020 - 11:36 م
الإسماعيلي
الإسماعيلي
محمد جمال

تحدث محمد مجدي مدافع نادى الإسماعيلي عن اللحظات الصعبة التى عاشها، بعدما كان هناك شكوك لدي اللاعب بشأن تعرضه لفيروس كورونا المستجد. 

وروى محمد مجدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، كواليس شكه في إصابته بالكورونا وتفاصيل 24 ساعة مرت عليه بصعوبة. 

وأكد محمد مجدي في مداخلة عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "منذ بداية اليوم صباحا، ارتفعت درجة حرارتي بشكل كبير للغاية ووصلت إلى 39.5 درجة بالإضافة إلى وجود رعشة قوية في الجسم"

وتابع: "خضعت للفحوصات الطبية وشكوا في حالتي وعزلوني تماما، قبل أن يتأكدوا من سلامتي ويتم خروجي من المستشفى"

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فيروس كورونا بفيروس الفجر الإسماعيلي

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